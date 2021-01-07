Bigasoft Total Video Converter - удобный конвертер видео файлов, позволяющий быстро преобразовать Ваши любимые фильмы во все популярные форматы, в том числе оптимизированных для воспроизведения на всевозможных портативных устройствах, как например iPod, iPad, iPhone, Apple TV, BlackBerry, Sony PSP, PS3, Zune, Xbox, Pocket PC, Creative Zen, Archos и др.

Также программа включает в себя встроенный редактор, с помощью которого можно вырезать отдельные фрагменты видео файла, применять различные спецэффекты, накладывать водяные знаки, добавлять субтитры, задавать параметры звука и пр. Кроме того Bigasoft Total Video Converter умеет конвертировать аудио файлы формата MP3, WAV, WMA, AAC, AC3 и т.д., и извлекать аудиодорожки из видеоклипов.