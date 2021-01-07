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Bigasoft Total Video Converter для Windows

Описание
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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $37.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.3.0.7676 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 8 593 | Статистика
Размер:19,67 Мб
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Bigasoft Total Video Converter - удобный конвертер видео файлов, позволяющий быстро преобразовать Ваши любимые фильмы во все популярные форматы, в том числе оптимизированных для воспроизведения на всевозможных портативных устройствах, как например iPod, iPad, iPhone, Apple TV, BlackBerry, Sony PSP, PS3, Zune, Xbox, Pocket PC, Creative Zen, Archos и др.

Также программа включает в себя встроенный редактор, с помощью которого можно вырезать отдельные фрагменты видео файла, применять различные спецэффекты, накладывать водяные знаки, добавлять субтитры, задавать параметры звука и пр. Кроме того Bigasoft Total Video Converter умеет конвертировать аудио файлы формата MP3, WAV, WMA, AAC, AC3 и т.д., и извлекать аудиодорожки из видеоклипов.

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Отзывы о программе Bigasoft Total Video Converter

ANNA1995X про Bigasoft Total Video Converter 6.0.4 [04-12-2020]

Супер
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Алексей про Bigasoft Total Video Converter 4.3.2.5304 [02-08-2014]

После монтажа видео, значительно ухудшилось качество(((
2 | 2 | Ответить

sam про Bigasoft Total Video Converter 3.7.16.4643 [25-02-2014]

отличная прога.. с удовольствием юзаю
2 | 2 | Ответить

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