Французско-русский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный французско-русский и русско-французский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на французском или русском языке. Содержит более 26000 статей.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 4,62 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.