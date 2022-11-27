CountryTraceRoute для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.33 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Ping, trace, whois...
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 093 | Статистика
Размер:709 Кб
CountryTraceRoute скриншот № 1

CountryTraceRoute - небольшая бесплатная утилита, которая является неплохой альтернативой служебному инструменту Windows tracert, и предназначена для определения маршрутов следования данных. Также программа отображает страну владельца для каждого IP адреса. Пользователь может выбрать все необходимые элементы и сохранить их в виде CSV, HTML, XML файла или скопировать их в буфер обмена. Программа не требует инсталляции.

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