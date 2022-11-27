CountryTraceRoute - небольшая бесплатная утилита, которая является неплохой альтернативой служебному инструменту Windows tracert, и предназначена для определения маршрутов следования данных. Также программа отображает страну владельца для каждого IP адреса. Пользователь может выбрать все необходимые элементы и сохранить их в виде CSV, HTML, XML файла или скопировать их в буфер обмена. Программа не требует инсталляции.