DataNumen MDF Viewer — это приложение для просмотра и анализа содержимого MDF-файлов, которые являются основными файлами баз данных SQL Server. Программа предоставляет возможность изучать структуру базы данных, включая её схему, а также восстанавливать данные из поврежденных или зашифрованных файлов.

Работа с DataNumen MDF Viewer интуитивно понятна. Основные функции и параметры доступны через главное окно приложения. Первый шаг — это выбор и загрузка MDF-файла, который вы хотите исследовать. Если база данных содержит вторичные файлы NDF, их также необходимо загрузить для полной работы с базой данных. Приложение автоматически определяет версию SQL Server, однако пользователь может выбрать нужную версию вручную. Поддерживаются версии SQL Server от 2005 до 2022 года.

После загрузки файлов пользователю доступен раздел «Параметры», где можно настроить различные опции конфигурации для работы с базой данных. По умолчанию программа выполняет быстрое сканирование и восстановление, что позволяет не только изучить содержимое MDF-файлов, но и восстановить данные из поврежденных файлов. В приложении предусмотрена возможность восстановления удаленных записей, индексов и потерянных данных. Если восстановление данных по уникальным индексам или первичным ключам невозможно, программа предлагает восстановление данных по неуникальным ключам.

DataNumen MDF Viewer также может расшифровывать зашифрованные объекты и игнорировать пустые записи. Программа позволяет изучать схему, структуру и данные таблиц базы данных, включая индексы, первичные ключи, разрозненные столбцы и объекты, такие как правила, представления, триггеры, хранимые процедуры и функции.

Список основных возможностей DataNumen MDF Viewer: