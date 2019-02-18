Database .NET - простая программа для управления различными СУБД. Вы можете создавать, вставлять, выбирать, обновлять, удалять, экспортировать (CSV, XML, TXT), распечатать таблицу данных и использовать SQL консоль. Поддерживает Access, Excel, БД, Firebird, MySQL, SQL Server, SQL Azure, SQLCE, SQLite, PostgreSQL, Oracle, DB2, OLEDB, ODBC и OData. Не требует инсталляции.
LiteEditSQL - компактный редактор базы данных формата MS Access и MS SQL сервера. Позволяет просматривать содержимое базы данных, таблицы и поля, а так же
Отзывы о программе Database .NET
ELForcer про Database .NET 17.7.5903 [03-03-2016]
Неплохая программа, в последнее время часто пользуюсь ею.
Есть свои косяки. Например, при выполнении запроса, программа почти всегда виснет, пока не закончится запрос. Если вы заметили косяк в запросе, то запрос вряд ли уже отмените. | 2 | Ответить