RS Partition Recovery - простая в использовании программа для восстановления удаленных, поврежденных или недоступных логических дисков с файловой структурой NTFS и FAT, а также точной реконструкции файловой структуры диска или флешки.

Приложение с точностью восстановит логическую структуру раздела, возобновит работу недоступных дисков, восстановит сильно поврежденные разделы, поможет вернуть удаленные данные даже после перезаписи диска. Программа полностью автоматизирована. Присутствует встроенный пошаговый мастер восстановления.

Поддерживаются носители любых типов, включая флешки, жесткие диски, USB-накопители, карты памяти всех видов, в том числе карты памяти мобильных телефонов, цифровых фотокамер и mp3-плейеров.