RS Partition Recovery для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.87/5 голосов - 16
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 3000 руб.
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):3 / 43 460 | Статистика
Размер:41,66 Мб
СКАЧАТЬ
RS Partition Recovery скриншот № 1
RS Partition Recovery скриншот № 2
RS Partition Recovery скриншот № 3
RS Partition Recovery скриншот № 4

RS Partition Recovery - простая в использовании программа для восстановления удаленных, поврежденных или недоступных логических дисков с файловой структурой NTFS и FAT, а также точной реконструкции файловой структуры диска или флешки.

Приложение с точностью восстановит логическую структуру раздела, возобновит работу недоступных дисков, восстановит сильно поврежденные разделы, поможет вернуть удаленные данные даже после перезаписи диска. Программа полностью автоматизирована. Присутствует встроенный пошаговый мастер восстановления.

Поддерживаются носители любых типов, включая флешки, жесткие диски, USB-накопители, карты памяти всех видов, в том числе карты памяти мобильных телефонов, цифровых фотокамер и mp3-плейеров.

ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

скачать RecuvaRecuva 1.53.1087

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...

скачать R-StudioR-Studio 8.15 build 180091

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию...

скачать HDD RegeneratorHDD Regenerator 2011

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет...

скачать R.saverR.saver 8.11 / 2.5.1

R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем...

скачать Password CrackerPassword Cracker 4.41

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто...

скачать DMDEDMDE 3.8.0.790

DMDE (DM Disk Editor) - программа для редактирования дисков и восстановления данных на жестких и...

Отзывы о программе RS Partition Recovery

Владислав про RS Partition Recovery 2.7 [16-07-2019]

Три с половиной дня она сканировала жёсткий размером 500 Гб, завершила, затем сказала "дай денег", я отказался и закрыл прогу и более жёсткий не определяется даже в Бирме.
5 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв