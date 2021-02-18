RS Partition Recovery для Windows
|Оценка:
|3.87/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 3000 руб.
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RecoverySoftware
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 43 460 | Статистика
|Размер:
|41,66 Мб
|СКАЧАТЬ
RS Partition Recovery - простая в использовании программа для восстановления удаленных, поврежденных или недоступных логических дисков с файловой структурой NTFS и FAT, а также точной реконструкции файловой структуры диска или флешки.
Приложение с точностью восстановит логическую структуру раздела, возобновит работу недоступных дисков, восстановит сильно поврежденные разделы, поможет вернуть удаленные данные даже после перезаписи диска. Программа полностью автоматизирована. Присутствует встроенный пошаговый мастер восстановления.
Поддерживаются носители любых типов, включая флешки, жесткие диски, USB-накопители, карты памяти всех видов, в том числе карты памяти мобильных телефонов, цифровых фотокамер и mp3-плейеров.
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Отзывы о программе RS Partition Recovery
Владислав про RS Partition Recovery 2.7 [16-07-2019]
Три с половиной дня она сканировала жёсткий размером 500 Гб, завершила, затем сказала "дай денег", я отказался и закрыл прогу и более жёсткий не определяется даже в Бирме.
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