RS File Recovery - удобная и простая в использовании программа, которая быстро и качественно восстановит документы Office, цифровые фотографии, музыкальные и аудиофайлы, ZIP и RAR архивы и данные любых других типов. Утерянная информация может быть восстановлена не только с жесткого диска, но и с любых сменных носителей, в том числе USB и Flash дисков, карт памяти фотоаппаратов всех типов, музыкальных плееров и т.д. Восстанавливает электронные документы даже после очистки корзины, а также утраченные в результате системного сбоя, сбоя в работе аппаратуры или после вирусной атаки.

RS File Recovery использует в работе уникальные технологии поиска и восстановления электронной информации, что позволяет пользователю самостоятельно восстановить файлы в автоматическом режиме. Благодаря функции поиска файлов по заданным параметрам и функции предварительного просмотра восстанавливаемых файлов процесс восстановления необходимой информации стал более рациональным и быстрым, а также появилась возможность оценить возможности восстановления уже на начальном этапе работы программы, что также значительно экономит время пользователя. Поддерживает все файловые системы, включая exFAT , FAT 16, FAT 32 , NTFS, NTFS 4, NTFS5.