RS Photo Recovery для Windows
|Оценка:
|3.05/5 голосов - 22
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 999 рублей | Купить
|Ограничение:
|нет возможности восстанавливать файлы, только поиск
|Версия:
|5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Итальянский
|Разработчик:
|RecoverySoftware
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 35 155 | Статистика
|Размер:
|14,82 Мб
|СКАЧАТЬ
RS Photo Recovery - надежный инструмент для восстановления графических изображений любого формата. Восстанавливает удаленные и поврежденные фото с любых HDD дисков, внешних дисков, USB флешек, карт памяти фотокамер и мобильных телефонов, включая Smart Media, Compact Flash, Memory Stick, MicroDrive, SD, Microsd, xD, Picture Card, Flash Card, Sandisk, PC Card, Multimedia Card, Secure Digital Card и др. Восстанавливает изображения, утерянные в результате сбоя аппаратуры или удаления. Поддерживает восстановление фотографий и изображений форматов *.cr2, *.crw, *.jpeg, *.jpg, *.psd, *.cdr, *.bmp, *.raw, *.tiff, *.tif ,*.nef, *.pef, *.x3f и т.д.
RS Photo Recovery проста в использовании благодаря встроенному стандартному «Проводнику». Достаточно выбрать диск или носитель, с которого необходимо восстановить файлы, и подождать, пока программа просканирует его. Все фотографии, которые возможно восстановить, будут доступны в предварительном просмотре. Есть возможность отфильтровать восстанавливаемые изображения по маске, по типу, размеру и разрешению.
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Отзывы о программе RS Photo Recovery
Евгений про RS Photo Recovery 4.7 [15-06-2018]
Программа платная, а не условно бесплатная. Не купив программу не сохранить результат найденных фото.
2 | 3 | Ответить
Алексей про RS Photo Recovery 4.4 [27-07-2017]
произошёл сбой в работе карты памяти - фотографий не было видно, скачал много программ по восстановлению, ни одна не помогла. Нашел эту, запустил, и о чудо.. все фото восстановлены. прога реально работает!!! Есть за что денежку отдать
2 | 4 | Ответить
LUN про RS Photo Recovery 3.2 [17-05-2015]
C карты памяти телефона пропали фотки за 5 последних месяцев. Думал, что ничего нельзя уже сделать. Нашёл эту программу в инете и на моё удивление она их восстановила. Спасибо разработчикам. Уточню, что изображения не были удалены, а пропали из-за какого-то сбоя в телефоне. Комп их тоже не видел.
2 | 23 | Ответить
наталья в ответ LUN про RS Photo Recovery 4.4 [21-07-2016]
но прграма платная-почему ето не упоминается?(((
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Игорь про RS Photo Recovery 3.2 [27-09-2013]
С отформатированного диска достал графические изображения, те которые не смог открыть обычным способом, программа не смогла восстановить ни одну. Хотя бы из 10000 фоток, хоть одну то могла попытаться восстановить для приличия, ведь деньги за её активацию отдал. Ребята, очередной развод на деньги, не ведитесь.
9 | 13 | Ответить
Владимир в ответ Игорь про RS Photo Recovery 4.2 [02-02-2016]
Ярослав в ответ Владимир про RS Photo Recovery 4.7 [13-01-2020]
Disk Digger для андроида, выкопает даже то чего не надо
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