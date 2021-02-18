RS Photo Recovery - надежный инструмент для восстановления графических изображений любого формата. Восстанавливает удаленные и поврежденные фото с любых HDD дисков, внешних дисков, USB флешек, карт памяти фотокамер и мобильных телефонов, включая Smart Media, Compact Flash, Memory Stick, MicroDrive, SD, Microsd, xD, Picture Card, Flash Card, Sandisk, PC Card, Multimedia Card, Secure Digital Card и др. Восстанавливает изображения, утерянные в результате сбоя аппаратуры или удаления. Поддерживает восстановление фотографий и изображений форматов *.cr2, *.crw, *.jpeg, *.jpg, *.psd, *.cdr, *.bmp, *.raw, *.tiff, *.tif ,*.nef, *.pef, *.x3f и т.д.

RS Photo Recovery проста в использовании благодаря встроенному стандартному «Проводнику». Достаточно выбрать диск или носитель, с которого необходимо восстановить файлы, и подождать, пока программа просканирует его. Все фотографии, которые возможно восстановить, будут доступны в предварительном просмотре. Есть возможность отфильтровать восстанавливаемые изображения по маске, по типу, размеру и разрешению.