SplitCam для Windows

SplitCam 8.1.4.1

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Описание SplitCam 8.1.4.1Описание   Скачать SplitCam 8.1.4.1СКАЧАТЬ (96,7 Мб) Скриншоты SplitCam 8.1.4.1Скриншоты (4)   Статистика SplitCam 8.1.4.1Статистика   Отзывы о SplitCam 8.1.4.1Отзывы (9)  
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4.55 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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SplitCam - бесплатная программа способная существенно расширить возможности вебкамеры и предназначенная для разделения видеопотока. Позволяет добавлять в видео всевозможные эффекты для веб камеры во время видеозвонков, накладывать 3D маски и рамки, применять различные фильтры и фоны, добавлять объекты, текстовые надписи и пр. Приложение поддерживает такие популярные сервисы, как Skype, Windows Live Messenger, AOL AIM, ICQ, Yahoo Messenger, Camfrog, YouTube, ooVoo, Gtalk, Justin.tv, Ustream и др., которые можно одновременно использовать с одной вебкамерой.

Кроме того присутствует возможность трансляции видео на такие популярные сервисы, как Justin.tv, TinyChat, Livestream, Ustream и пр. Поддерживаются различные разрешения видео (в том числе HD), а также доступна функция захвата видео со всех доступных источников (вебкамера, видеофайлы, слайд шоу, рабочий стол и т.д.).

Скриншоты SplitCam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 25 482
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - другое - Вебкамера
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Отзывы о программе SplitCam

Виктор про SplitCam 7.7.4.1 [28-04-2018]

Программа замечательная, особенно при использовании в Скайпе и одноклассниках.
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Николай про SplitCam 7.6.4.1 [30-05-2017]

Программа барахло. Нет нормальных настроек выходного файла. Тормозит. Короче не стоит с ней заморачиватся.
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Гость про SplitCam 7.2.4.1 [18-01-2017]

Программа неплоха. Но как разработчики додумались, чтобы окна выбора эффектов, настроек и прочего перекрывало изображение с вебкамеры? Ужасно неудобно.
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sprut про SplitCam 7.2.4.1 [21-01-2016]

а как транслировать звук с рабочего стола ?
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леонид про SplitCam 6.6.4.1 [31-05-2015]

Программа не запускается. Что это за прикол?
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