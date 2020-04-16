Inpaint для Windows

Inpaint 8.1

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Описание Inpaint 8.1Описание   Скачать Inpaint 8.1СКАЧАТЬ (17,21 Мб) Скриншоты Inpaint 8.1Скриншоты (2)   Статистика Inpaint 8.1Статистика   Отзывы о Inpaint 8.1Отзывы (1)  
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3.91 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.91 из 5
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Inpaint - простой в использовании графический редактор, позволяющий очищать выбранные области на изображениях, заполняя их соответствующим фоном. При помощи данного приложения вы сможете с легкостью удалять логотипы, случайно попавшего в кадр при снимке человека или животного, объекты, текст, царапины и другие артефакты.

Возможности программы:

  • Восстановление старых фотографий
  • Удаление водяных знаков
  • Удаление линий электропередач
  • Удаление загораживающих объектов
  • Цифровая ретушь лица
  • Удаление штампа с датой и временем съемки
  • Удаление морщин и дефектов кожи
  • Заполнение черных областей панорамы
  • Компоновка двух кадров в единый
  • Замена выбранной области на среднестатистический образец фрагмента изображения, тем самым сглаживая шов перехода, чтобы не было видно краев искусственной "заплатки"
Что нового в Inpaint 8.1?
  • Добавлен инструмент перемещения
  • Добавлена возможность перемещать изображения с помощью клавиш со стрелками
  • Исправлена ошибка с изображениями в оттенках серого
Inpaint
Inpaint
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.99
Ограничение в работе программыне сохраняет исправленный файл
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)12 / 13 943
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Inpaint

(ерж про Inpaint 5.2 [10-04-2013]

Программа неплохая, но качество фотографий после редактирования невысокое.
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