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GIMP 2.10.12
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4.55 из 5, всего оценок - 1069
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- Рейтинг программы - 4.55 из 5
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GIMP - гибкий, мощный, многоцелевой и, главное, бесплатный графический редактор, который мало чем уступает Photoshop. Отлично подойдет и для рисования, и для разработки web-дизайна, и для графического дизайна. Позволяет применять к графике спецэффекты, инструменты и прочие действия идентичные Photoshop.
Редактор является отличным выбором для работы с растровой графикой. Отличается удобством, расширяемостью и простотой.
Имеет широкий набор функций, с помощью которых вы сможете:
- делать фотографии более сочными, точнее передающими настроение
- убирать с фотоснимков лишние элементы
- создавать коллажи и плакаты
- рисовать картины с помощью графических планшетов (Wacom, Genius и т.д.)
- готовить дизайн веб-сайтов и резать готовые макеты
- обрабатывать различные научные данные (FITS, DICOM)
Особенности редактора:
- Поддерживает огромное количество графических форматов, в том числе PSD и ABR.
- Работа с масками, слоями, фильтрами и режимами смешивания.
- Огромный выбор инструментов для обработки фотографий и рисования.
- Предусмотрена возможность гибкой настройки редактора "под себя".
- Динамика кистей.
- Показывает реальный размер слоя. Передвижение изображения за пределы холста дает дополнительное удобство художникам.
- Интеллектуальное обесцвечивание позволяет выбрать один из предложенных вариантов обесцвечивания.
- Редактирование выделения. После создания эллиптического или прямоугольного выделения его параметры и размеры можно уточнить или изменить.
- Расширение возможностей при помощи многочисленных плагинов, расширений, кистей и градиентов.
- Может работать с дополнительными палитрами, градиентами и кистями (растровыми и анимированными). Поддерживает работу с кистями от Фотошопа.
- Поддержка "горячих клавиш".
- Работает с графическими планшетами и другими устройствами ввода.
- Имеет удобный русифицированный интерфейс. Все инструменты, фильтры и плагины интуитивно понятны. Перестыковывая рабочие панели, можно добиться хорошей эргономичности интерфейса.
- Поставляется с исходными кодами по лицензии GNU GPL.
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|Что нового в GIMP 2.10.12?
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Отзывы о программе GIMP
Онсамый про GIMP 2.10.4 [24-10-2018]
Какого хрена на сайте указано, что прога подходит для XP? Нихрена не подходит!
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Мимо проходил про GIMP 2.10.4 [04-08-2018]
Стандартный paint от MS гораздо лучше справляется со своими обязанностями. Чтобы склеить две картинки нужно сделать куча манипуляций. Причем там еще с цветами что-то напутано
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Нат про GIMP 2.10.0 [23-05-2018]
А мне нравится, пару дней на привыкание и все готово, можно юзать. Простой редактор, простая установка, мне сгодится.
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Виктор. про GIMP 2.10.0 [06-05-2018]
Работаю в ФШ, начиная со 2 версии.
Пару лет назад поставил ГИМП.
"Поработал" минут 20, может 30.
Стёр.
Никому не посоветую, даже любителям.
Уж лучше какая-нибудь версия ФШ...
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Alenka про GIMP 2.8.22 [09-02-2018]
Фигня!!!Не работает!!!Даже пеинт лучше !!!С другом работали в нём 5 часов!!!Задолбал конкретно!!!Я не смогла даже детскую картинку раскрасить!!! заниматься нормально!!!Не кому не советую в нём работать!!!
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