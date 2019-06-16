GIMP для Windows

GIMP 2.10.12

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Описание GIMP 2.10.12Описание   Скачать GIMP 2.10.12СКАЧАТЬ (223,23 Мб) Скриншоты GIMP 2.10.12Скриншоты (5)   Статистика GIMP 2.10.12Статистика   Отзывы о GIMP 2.10.12Отзывы (99)  
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4.55 из 5, всего оценок - 1069
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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GIMP - гибкий, мощный, многоцелевой и, главное, бесплатный графический редактор, который мало чем уступает Photoshop. Отлично подойдет и для рисования, и для разработки web-дизайна, и для графического дизайна. Позволяет применять к графике спецэффекты, инструменты и прочие действия идентичные Photoshop.

Редактор является отличным выбором для работы с растровой графикой. Отличается удобством, расширяемостью и простотой.

Имеет широкий набор функций, с помощью которых вы сможете:

  • делать фотографии более сочными, точнее передающими настроение
  • убирать с фотоснимков лишние элементы
  • создавать коллажи и плакаты
  • рисовать картины с помощью графических планшетов (Wacom, Genius и т.д.)
  • готовить дизайн веб-сайтов и резать готовые макеты
  • обрабатывать различные научные данные (FITS, DICOM)

Особенности редактора:

  • Поддерживает огромное количество графических форматов, в том числе PSD и ABR.
  • Работа с масками, слоями, фильтрами и режимами смешивания.
  • Огромный выбор инструментов для обработки фотографий и рисования.
  • Предусмотрена возможность гибкой настройки редактора "под себя".
  • Динамика кистей.
  • Показывает реальный размер слоя. Передвижение изображения за пределы холста дает дополнительное удобство художникам.
  • Интеллектуальное обесцвечивание позволяет выбрать один из предложенных вариантов обесцвечивания.
  • Редактирование выделения. После создания эллиптического или прямоугольного выделения его параметры и размеры можно уточнить или изменить.
  • Расширение возможностей при помощи многочисленных плагинов, расширений, кистей и градиентов.
  • Может работать с дополнительными палитрами, градиентами и кистями (растровыми и анимированными). Поддерживает работу с кистями от Фотошопа.
  • Поддержка "горячих клавиш".
  • Работает с графическими планшетами и другими устройствами ввода.
  • Имеет удобный русифицированный интерфейс. Все инструменты, фильтры и плагины интуитивно понятны. Перестыковывая рабочие панели, можно добиться хорошей эргономичности интерфейса.
  • Поставляется с исходными кодами по лицензии GNU GPL.
Что нового в GIMP 2.10.12?
  • Исправлены ошибки.
GIMP
GIMP
GIMP
GIMP
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 331 230
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - Визитки, полиграфия - Редакторы
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Отзывы о программе GIMP

Онсамый про GIMP 2.10.4 [24-10-2018]

Какого хрена на сайте указано, что прога подходит для XP? Нихрена не подходит!
| 2 | Ответить

Мимо проходил про GIMP 2.10.4 [04-08-2018]

Стандартный paint от MS гораздо лучше справляется со своими обязанностями. Чтобы склеить две картинки нужно сделать куча манипуляций. Причем там еще с цветами что-то напутано
| 4 | Ответить

Нат про GIMP 2.10.0 [23-05-2018]

А мне нравится, пару дней на привыкание и все готово, можно юзать. Простой редактор, простая установка, мне сгодится.
| | Ответить

Виктор. про GIMP 2.10.0 [06-05-2018]

Работаю в ФШ, начиная со 2 версии.
Пару лет назад поставил ГИМП.
"Поработал" минут 20, может 30.
Стёр.
Никому не посоветую, даже любителям.
Уж лучше какая-нибудь версия ФШ...
| 5 | Ответить

Alenka про GIMP 2.8.22 [09-02-2018]

Фигня!!!Не работает!!!Даже пеинт лучше !!!С другом работали в нём 5 часов!!!Задолбал конкретно!!!Я не смогла даже детскую картинку раскрасить!!! заниматься нормально!!!Не кому не советую в нём работать!!!
1 | 6 | Ответить

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