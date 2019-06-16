GIMP - гибкий, мощный, многоцелевой и, главное, бесплатный графический редактор, который мало чем уступает Photoshop. Отлично подойдет и для рисования, и для разработки web-дизайна, и для графического дизайна. Позволяет применять к графике спецэффекты, инструменты и прочие действия идентичные Photoshop.

Редактор является отличным выбором для работы с растровой графикой. Отличается удобством, расширяемостью и простотой.

Имеет широкий набор функций, с помощью которых вы сможете:

делать фотографии более сочными, точнее передающими настроение

убирать с фотоснимков лишние элементы

создавать коллажи и плакаты

рисовать картины с помощью графических планшетов (Wacom, Genius и т.д.)

готовить дизайн веб-сайтов и резать готовые макеты

обрабатывать различные научные данные (FITS, DICOM)

Особенности редактора: