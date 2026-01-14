Bulk Rename Utility для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TGRMN Software
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.22 Мб
Bulk Rename Utility — программа для пакетного переименования файлов и папок на компьютере, которая предназначена для упрощения работы с большим количеством данных, позволяя быстро и точно изменять имена файлов на основе разнообразных шаблонов. Утилита поддерживает обработку как отдельных файлов, так и целых папок с подпапками.
Присутствует возможность добавлять текст, заменять символы, менять регистр, добавлять числовые последовательности и метки даты/времени, а также использовать расширенные функции обработки, такие как регулярные выражения и скрипты на JavaScript.
Основные возможности Bulk Rename Utility:
- Быстрое пакетное переименование множества файлов и папок.
- Добавление, замена, вставка текста в имена файлов; изменение регистра; добавление цифр; удаление или изменение расширений.
- Подробный предварительный просмотр всех изменений перед применением.
- Интеграция с проводником Windows.
- Рекурсивная обработка каталогов и подпапок.
- Использование регулярных выражений и скриптов JavaScript для сложных правил переименования.
- Переименование файлов на основе списка из CSV.
- Создание пакетного файла для отмены изменений.
- Ведение журнала всех действий по переименованию.
- Изменение даты и времени файлов и папок (создание, изменение, доступ).
- Изменение атрибутов файлов и папок (скрытые, только для чтения, архивные).
- Переименование фотографий по данным EXIF, включая дату съемки и разрешение.
- Переименование аудиофайлов MP3 по тегам ID3.
- Использование свойств файлов Windows (размеры, скорость, издатель, название и др.).
