Bulk Rename Utility — программа для пакетного переименования файлов и папок на компьютере, которая предназначена для упрощения работы с большим количеством данных, позволяя быстро и точно изменять имена файлов на основе разнообразных шаблонов. Утилита поддерживает обработку как отдельных файлов, так и целых папок с подпапками.

Присутствует возможность добавлять текст, заменять символы, менять регистр, добавлять числовые последовательности и метки даты/времени, а также использовать расширенные функции обработки, такие как регулярные выражения и скрипты на JavaScript.

Основные возможности Bulk Rename Utility: