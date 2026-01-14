Bulk Rename Utility для Windows

Bulk Rename Utility — программа для пакетного переименования файлов и папок на компьютере, которая предназначена для упрощения работы с большим количеством данных, позволяя быстро и точно изменять имена файлов на основе разнообразных шаблонов. Утилита поддерживает обработку как отдельных файлов, так и целых папок с подпапками.

Присутствует возможность добавлять текст, заменять символы, менять регистр, добавлять числовые последовательности и метки даты/времени, а также использовать расширенные функции обработки, такие как регулярные выражения и скрипты на JavaScript.

Основные возможности Bulk Rename Utility:

  • Быстрое пакетное переименование множества файлов и папок.
  • Добавление, замена, вставка текста в имена файлов; изменение регистра; добавление цифр; удаление или изменение расширений.
  • Подробный предварительный просмотр всех изменений перед применением.
  • Интеграция с проводником Windows.
  • Рекурсивная обработка каталогов и подпапок.
  • Использование регулярных выражений и скриптов JavaScript для сложных правил переименования.
  • Переименование файлов на основе списка из CSV.
  • Создание пакетного файла для отмены изменений.
  • Ведение журнала всех действий по переименованию.
  • Изменение даты и времени файлов и папок (создание, изменение, доступ).
  • Изменение атрибутов файлов и папок (скрытые, только для чтения, архивные).
  • Переименование фотографий по данным EXIF, включая дату съемки и разрешение.
  • Переименование аудиофайлов MP3 по тегам ID3.
  • Использование свойств файлов Windows (размеры, скорость, издатель, название и др.).
