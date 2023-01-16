ZondRes2D для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 65000 руб.
|Ограничение:
|Количество данных
|Версия:
|04.10.2022 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Zond software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 230 | Статистика
|Размер:
|15,15 Мб
ZondRes2d - программа, которая предназначена для двумерной интерпретации данных электротомографии методом сопротивлений и вызванной поляризации в наземном, скважинном и акваторном вариантах.
ZondRes2d представляет готовое решение для электрической томографии, и решает широкий спектр задач от математического моделирования и анализа чувствительности, до обработки и интерпретации полевых данных. Удобный интерфейс и широкие возможности представления данных позволяют максимально эффективно решить поставленную геологическую задачу.
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Отзывы о программе ZondRes2D
Admin
Отзывов о программе ZondRes2D 04.10.2022 пока нет, можете добавить...