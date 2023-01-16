ZondRes2D для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 65000 руб.
Ограничение:Количество данных
Версия:04.10.2022 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 230 | Статистика
Размер:15,15 Мб
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ZondRes2d - программа, которая предназначена для двумерной интерпретации данных электротомографии методом сопротивлений и вызванной поляризации в наземном, скважинном и акваторном вариантах.

ZondRes2d представляет готовое решение для электрической томографии, и решает широкий спектр задач от математического моделирования и анализа чувствительности, до обработки и интерпретации полевых данных. Удобный интерфейс и широкие возможности представления данных позволяют максимально эффективно решить поставленную геологическую задачу.

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Отзывы о программе ZondRes2D

Admin

Отзывов о программе ZondRes2D 04.10.2022 пока нет, можете добавить...

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