Mask S.W.B для Windows

Mask S.W.B 2.0.3.46 Pro

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Описание Mask S.W.B 2.0.3.46 ProОписание   Скачать Mask S.W.B 2.0.3.46 ProСКАЧАТЬ (30,48 Мб) Скриншоты Mask S.W.B 2.0.3.46 ProСкриншоты (2)   Статистика Mask S.W.B 2.0.3.46 ProСтатистика   Отзывы о Mask S.W.B 2.0.3.46 ProОтзывы (3)  
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4.50 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Mask S.W.B - программное обеспечение для сокрытия действий пользователя от различных программ-шпионов и слежения за действиями при помощи удаленного доступа компьютеру. Защищает от более сотни шпионов разного назначения (Trackware, Thiefware, Big Brotherware, Key loggers, Trojans, Viruses, Anti-Phishing , BHO Browser Hijackers, Dialers, Mal, Formbugger и др.). Маскирует действия пользователя создавая платформу защиты в которой, позволяет запускать другие программы, и работать с ними, но делает этот процесс невидимым для программ-шпионов или просмотра при помощи удаленного подключения.

Особенности:

  • Функция обнаружения драйверных шпионов работающих на уровне ядра.
  • Системные службы, через которые программы-злоумышленники любят работать, взяты под контроль.
  • Контролируются сетевые подключения к компьютеру, системные процессы и буфер обмена.
  • Встроена функция идентификации (авторизации), назначение которой фиксировать приложения и данные в них, чтобы восстанавливать их после внезапного закрытия.
  • Предусмотрены кнопки быстрого запуска избранных программ.
Mask S.W.B
Mask S.W.B
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: от 1200 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 2 632
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Антишпионы
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Отзывы о программе Mask S.W.B

Денис про Mask S.W.B 2.0.1.28 Pro [23-02-2020]

Программа классная особенно последние версии. В них уже добавлен монитор всей автозагрузки системы включая и скрытую. Кто ещё не пробовал советую, у кого уже стоит обновитесь.
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Знаток про Mask S.W.B 2.0.1.27 Pro [09-01-2018]

Аналогичная программа "COVERT Pro".
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Юрий про Mask S.W.B 1.0.0.3 [23-05-2013]

Я купил программу. Очень легко пользоваться. Все устраивает. Советую всем. Удобно пользоваться с флешки
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