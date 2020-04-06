Mask S.W.B - программное обеспечение для сокрытия действий пользователя от различных программ-шпионов и слежения за действиями при помощи удаленного доступа компьютеру. Защищает от более сотни шпионов разного назначения (Trackware, Thiefware, Big Brotherware, Key loggers, Trojans, Viruses, Anti-Phishing , BHO Browser Hijackers, Dialers, Mal, Formbugger и др.). Маскирует действия пользователя создавая платформу защиты в которой, позволяет запускать другие программы, и работать с ними, но делает этот процесс невидимым для программ-шпионов или просмотра при помощи удаленного подключения.
Особенности:
Функция обнаружения драйверных шпионов работающих на уровне ядра.
Системные службы, через которые программы-злоумышленники любят работать, взяты под контроль.
Контролируются сетевые подключения к компьютеру, системные процессы и буфер обмена.
Встроена функция идентификации (авторизации), назначение которой фиксировать приложения и данные в них, чтобы восстанавливать их после внезапного закрытия.