Mask S.W.B

Anvide Seal Folder 5.30 Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок Active Password Changer 10.0.0 Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует Folder Lock 7.8.0 Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и

XSpider 7.8 XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях X-Proxy 6.2.0.3 X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации Vinsoft LockPDF 1.0 Защита PDF файла от копирования текста. Программа очень проста в использовании. В ней только одна функция – защита PDF от копирования и печати. Вам надо указать путь