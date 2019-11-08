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Полиглот. Английский язык Lite для Android

Полиглот. Английский язык Lite 3.15 для Android

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Описание Полиглот. Английский язык Lite 3.15 для AndroidОписание   Скачать Полиглот. Английский язык Lite 3.15 для AndroidСКАЧАТЬ (1,93 Мб) Скриншоты Полиглот. Английский язык Lite 3.15 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Полиглот. Английский язык Lite 3.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о Полиглот. Английский язык Lite 3.15 для AndroidОтзывы (0)  
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Полиглот 1. Английский язык - тренажер для обучения английскому языку по методике Дмитрия Петрова "Выучи английский за 16 часов", который поможет пользователю отработать базовые схемы использования глаголов.

Полиглот. Английский язык Lite
Полиглот. Английский язык Lite
Полиглот. Английский язык Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 579
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
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Отзывы о программе Полиглот. Английский язык Lite

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