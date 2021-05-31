Perfect Piano для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|REVONTULET STUDIO
|Категории:
|Музыка - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 835 | Статистика
|Размер:
|46,77 Мб
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Perfect Piano - интеллектуальный симулятор пианино для телефонов и планшетов Android, обладающий встроенным подлинным тембром пианино, благодаря которому можно легко научиться играть на этом музыкальном инструменте.
Особенности:
- 88-клавишная фортепьянная клавиатура.
- Режимы Single-row, Double-row, Два исполнителя.
- Режим аккордов.
- Поддержка мультитач-экрана.
- Force touch.
- Регулировка ширины клавиатуры.
- Звуковые эффекты: Grand piano, Bright Piano, Music Box, духовой орган, электропиано, синтезатор
- Запись аудио MIDI и АКК.
- Метроном.
- Возможность записи в файл или установки в качестве рингтона.
- Тысячи популярных музыкальных композиций.
- Три направляющие модели: падение ноту, водопад, клепки.
- Три режима игры: автоматическое воспроизведение, полу-автоматическая игра, примечание пауза.
- Установки для левой и правой руки.
- А->B цикл.
- Регулировка скорости и сложности.
- Чат в режиме реального времени.
- Поддерживает стандартный протокол General MIDI и подключение MIDI-клавиатуры (например, YAMAHA P105, Роланд F-120, Xkey и др.) через USB-интерфейс.
- Поддержка плагинов с тембрами, как например бас, электрогитара, деревянная гитара, флейта, саксофон, электронная клавиатура, скрипка, аккордеон, ксилофон и арфа.
- добавили новое фортепиано HQ и вернули предыдущий плагин с электрическим пианино;
- добавили функцию педали сустейна.
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Отзывы о программе Perfect Piano
Admin
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