Perfect Piano для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Музыка - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 835 | Статистика
Размер:46,77 Мб
СКАЧАТЬ
Perfect Piano скриншот № 1
Perfect Piano скриншот № 2
Perfect Piano скриншот № 3
Perfect Piano скриншот № 4

Perfect Piano - интеллектуальный симулятор пианино для телефонов и планшетов Android, обладающий встроенным подлинным тембром пианино, благодаря которому можно легко научиться играть на этом музыкальном инструменте.

Особенности:

  • 88-клавишная фортепьянная клавиатура.
  • Режимы Single-row, Double-row, Два исполнителя.
  • Режим аккордов.
  • Поддержка мультитач-экрана.
  • Force touch.
  • Регулировка ширины клавиатуры.
  • Звуковые эффекты: Grand piano, Bright Piano, Music Box, духовой орган, электропиано, синтезатор
  • Запись аудио MIDI и АКК.
  • Метроном.
  • Возможность записи в файл или установки в качестве рингтона.
  • Тысячи популярных музыкальных композиций.
  • Три направляющие модели: падение ноту, водопад, клепки.
  • Три режима игры: автоматическое воспроизведение, полу-автоматическая игра, примечание пауза.
  • Установки для левой и правой руки.
  • А->B цикл.
  • Регулировка скорости и сложности.
  • Чат в режиме реального времени.
  • Поддерживает стандартный протокол General MIDI и подключение MIDI-клавиатуры (например, YAMAHA P105, Роланд F-120, Xkey и др.) через USB-интерфейс.
  • Поддержка плагинов с тембрами, как например бас, электрогитара, деревянная гитара, флейта, саксофон, электронная клавиатура, скрипка, аккордеон, ксилофон и арфа.
Что нового в Perfect Piano 7.5.9?
  • добавили новое фортепиано HQ и вернули предыдущий плагин с электрическим пианино;
  • добавили функцию педали сустейна.
ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

скачать Walk BandWalk Band 7.5.0

Walk Band – сыграйте на фортепьяно, гитаре, барабанах или драм-машине в этом реалистичном...

скачать Гитара с нуляГитара с нуля 2.2.0

Бесплатное обучающее приложение для Android, с помощью которого можно освоить азы игры на...

скачать Барабанная установкаБарабанная установка 3.23.0

Барабанная установка – симулятор баранов с качественной графикой и реалистичными...

скачать REAL GUITARREAL GUITAR 7.5.10

Мобильное приложение для Android-смарфтонов и планшетов, которое представляет собой...

скачать МетрономМетроном 3.7-release

Простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое будет полезно...

скачать Армейские песни под гитаруАрмейские песни под гитару 1.0.9

Бесплатный армейский песенник с аккордами для гитары, который поможет вспомнить давно...

Отзывы о программе Perfect Piano

Admin

Отзывов о программе Perfect Piano 7.5.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв