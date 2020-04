Programming Hub - бесплатное мобильное приложение, которое позволяет пользователю на своем смартфоне или планшете под управлением ОС изучать различные языки программирования, таких как Python, Assembly, HTML, VB.NET, C, C++, C# (C Sharp), JavaScript, PHP, Ruby, R Programming, CSS, Java и др. Программа предлагает быстрый способ изучить практически любой язык программирования, путем обращения к готовым программам и теории, созданной экспертами в программировании.

Programming Hub включает в себя наглядные и понятные примеры, а также предлагает список важных и полезных программ. Кроме этого присутствуют справочные материалы и подсказки.

Основные возможности Programming Hub: