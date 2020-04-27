Programming Hub - бесплатное мобильное приложение, которое позволяет пользователю на своем смартфоне или планшете под управлением ОС изучать различные языки программирования, таких как Python, Assembly, HTML, VB.NET, C, C++, C# (C Sharp), JavaScript, PHP, Ruby, R Programming, CSS, Java и др. Программа предлагает быстрый способ изучить практически любой язык программирования, путем обращения к готовым программам и теории, созданной экспертами в программировании.
Programming Hub включает в себя наглядные и понятные примеры, а также предлагает список важных и полезных программ. Кроме этого присутствуют справочные материалы и подсказки.
Основные возможности Programming Hub:
Онлайн компилятор.
Большое количество доступных для изучения языков программирования.
Просмотр результата программы.
Простая структура курса, которая гарантирует 100% изучение.
Наличие тестов.
Просмотр по категориям.
Быстрый поиск.
Периодические обновления новыми программами и новыми языками программирования.