Brilliant для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.15.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Brilliant.org
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,3 Мб
Brilliant - ваш лучший спутник в области математики, данных и информатики. Независимо от вашего уровня или возраста, вы можете совершенствовать свои навыки в этих областях за считанные минуты в день. Благодаря более чем 10 миллионам пользователей, вы сможете исследовать тысячи интерактивных уроков, которые помогут вам освоить основные понятия в математике, информатике, анализе данных и физических науках.
Команда Brilliant состоит из отмеченных наградами учителей и исследователей, которые создают интерактивные уроки по различным темам в области STEM. Вы можете развивать свои математические навыки, пройдя путь от вводного курса до продвинутых курсов, охватывающих алгебру, геометрию, исчисление, вероятность и статистику, тригонометрию, линейную алгебру и многое другое. Познакомьтесь с передовыми темами, такими как искусственный интеллект, нейронные сети, алгоритмы, Python, квантовая механика и многое другое. Неважно, в какой области вы хотите развиваться, Brilliant поможет вам в этом.
Основные возможности приложения Brilliant:
- Эффективное практическое обучение: Интерактивные уроки делают сложные концепции легко понимаемыми, обратная связь в режиме реального времени и простые объяснения делают обучение эффективным. Исследования показывают, что интерактивное обучение в 6 раз эффективнее, чем простое прослушивание лекций.
- Крупные уроки с управлением: Brilliant позволяет легко отслеживать свой прогресс и повышать уровень, развивая свои навыки решения проблем по одной концепции за раз, всего за 15 минут в день.
- Учитесь на вашем уровне: Профессионалы, студенты и учащиеся на протяжении всей жизни могут оттачивать дремлющие навыки или осваивать новые. Проходите уроки и выполняйте задания, адаптированные к вашему уровню.
- Оставайтесь мотивированными: Brilliant создает привычку к обучению с веселым контентом, игровым отслеживанием прогресса и дружественными напоминаниями.
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