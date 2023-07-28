Brilliant для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.15.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,3 Мб
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Brilliant - ваш лучший спутник в области математики, данных и информатики. Независимо от вашего уровня или возраста, вы можете совершенствовать свои навыки в этих областях за считанные минуты в день. Благодаря более чем 10 миллионам пользователей, вы сможете исследовать тысячи интерактивных уроков, которые помогут вам освоить основные понятия в математике, информатике, анализе данных и физических науках.

Команда Brilliant состоит из отмеченных наградами учителей и исследователей, которые создают интерактивные уроки по различным темам в области STEM. Вы можете развивать свои математические навыки, пройдя путь от вводного курса до продвинутых курсов, охватывающих алгебру, геометрию, исчисление, вероятность и статистику, тригонометрию, линейную алгебру и многое другое. Познакомьтесь с передовыми темами, такими как искусственный интеллект, нейронные сети, алгоритмы, Python, квантовая механика и многое другое. Неважно, в какой области вы хотите развиваться, Brilliant поможет вам в этом.

Основные возможности приложения Brilliant:

  • Эффективное практическое обучение: Интерактивные уроки делают сложные концепции легко понимаемыми, обратная связь в режиме реального времени и простые объяснения делают обучение эффективным. Исследования показывают, что интерактивное обучение в 6 раз эффективнее, чем простое прослушивание лекций.
  • Крупные уроки с управлением: Brilliant позволяет легко отслеживать свой прогресс и повышать уровень, развивая свои навыки решения проблем по одной концепции за раз, всего за 15 минут в день.
  • Учитесь на вашем уровне: Профессионалы, студенты и учащиеся на протяжении всей жизни могут оттачивать дремлющие навыки или осваивать новые. Проходите уроки и выполняйте задания, адаптированные к вашему уровню.
  • Оставайтесь мотивированными: Brilliant создает привычку к обучению с веселым контентом, игровым отслеживанием прогресса и дружественными напоминаниями.
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