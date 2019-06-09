TurnedOnTimesView для Windows

TurnedOnTimesView 1.41

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Описание TurnedOnTimesView 1.41Описание   Скачать TurnedOnTimesView 1.41СКАЧАТЬ (83 Кб) Скриншоты TurnedOnTimesView 1.41Скриншоты (1)   Статистика TurnedOnTimesView 1.41Статистика   Отзывы о TurnedOnTimesView 1.41Отзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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TurnedOnTimesView - небольшая и бесплатная утилита, которая анализирует журнал событий операционной системы Windows, и определяет временные интервалы, когда ПК был включен. Присутствует возможность просмотра для каждого интервала такую информацию, как время запуска/завершения работы ОС, ее продолжительность, причина и тип выключения, код завершения и т.д.

Также при наличии соответствующих прав доступа можно работать и с удаленным компьютером. Программа не требует инсталляции.

Дополнительные файлы к программе:

TurnedOnTimesView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 900
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Расширения
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Отзывы о программе TurnedOnTimesView

trog про TurnedOnTimesView 1.20 [17-01-2017]

жаль что определяет только временя выключения.Хотя рядом с выключением пишет срок работы,допустим 2 часа 25 минут.Приходится самому высчитывать так чтобы определить во сколько комп включался.Лучше бы сразу в прогу калькулятор тогда зафигачили.
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