TurnedOnTimesView

MSI Afterburner 4.6.1
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя
SpeedFan 4.52
SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и скоростью вращения вентиляторов, с возможностью их управления. Приложение
Speccy 1.32.740
Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об установленных в ПК компонентах, как например ЦП, ОЗУ, жесткие диски, мат.
AIDA64 Extreme Edition 6.00.5100 / 6.00.5107 beta
AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,
EVEREST Ultimate Edition 5.50
EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об
HWMonitor 1.40
HWMonitor - бесплатная утилита для мониторинга параметров работы различных компонентов ПК, как например температура центрального процессора, видеочипа и жесткого