TurnedOnTimesView - небольшая и бесплатная утилита, которая анализирует журнал событий операционной системы Windows, и определяет временные интервалы, когда ПК был включен. Присутствует возможность просмотра для каждого интервала такую информацию, как время запуска/завершения работы ОС, ее продолжительность, причина и тип выключения, код завершения и т.д.

Также при наличии соответствующих прав доступа можно работать и с удаленным компьютером. Программа не требует инсталляции.