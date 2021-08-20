WinLogOnView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.41 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 250 | Статистика
Размер:68 Кб
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WinLogOnView скриншот № 1

WinLogOnView - небольшая портативная утилита для ОС Windows, которая анализирует журнал событий безопасности операционной системы и определяет дату и время входа (выхода) пользователя в систему, отображая данные в виде сводной таблицы.

В каждой строке таблицы приводится такая информация, как код входа, имя пользователя, домен, имя компьютера, время входа в систему и выхода из нее, продолжительность сеанса и сетевой адрес. Полученные данные можно легко экспортировать в html/xml файл или скопировать в буфер обмена.

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