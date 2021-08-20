WinLogOnView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.41 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 250 | Статистика
|Размер:
|68 Кб
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WinLogOnView - небольшая портативная утилита для ОС Windows, которая анализирует журнал событий безопасности операционной системы и определяет дату и время входа (выхода) пользователя в систему, отображая данные в виде сводной таблицы.
В каждой строке таблицы приводится такая информация, как код входа, имя пользователя, домен, имя компьютера, время входа в систему и выхода из нее, продолжительность сеанса и сетевой адрес. Полученные данные можно легко экспортировать в html/xml файл или скопировать в буфер обмена.
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