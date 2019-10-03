BDtoAVCHD - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет быстро создавать AVCHD-диски из Blu-Ray или HD MKV-файлов, получая на выходе данные готовые к записи на DVD5 или DVD9. Приложение сжимает видео без потери качества изображения, причем пользователь может самостоятельно задавать желаемый размер данных (4.7 Гб (DVD5), 8.5 Гб (DVD9), USB 4 Гб, BD-25 и пр.).

Приложение автоматически рассчитывает битрейт видео, умеет преобразовывать аудиодорожки (PCM в AC3, DTS-HD MA в DTS, DTS в AC3 и т.д.), дает возможность выбирать субтитры, программировать переходы и многое другое. Также следует отметить, что программа не требует установки кодеков (AviSynth, FFDShow или Haali Media Splitter).