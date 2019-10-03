BDtoAVCHD для Windows

BDtoAVCHD 2.8.9

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Описание BDtoAVCHD 2.8.9Описание   Скачать BDtoAVCHD 2.8.9СКАЧАТЬ (42,58 Мб) Скриншоты BDtoAVCHD 2.8.9Скриншоты (2)   Статистика BDtoAVCHD 2.8.9Статистика   Отзывы о BDtoAVCHD 2.8.9Отзывы (1)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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BDtoAVCHD - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет быстро создавать AVCHD-диски из Blu-Ray или HD MKV-файлов, получая на выходе данные готовые к записи на DVD5 или DVD9. Приложение сжимает видео без потери качества изображения, причем пользователь может самостоятельно задавать желаемый размер данных (4.7 Гб (DVD5), 8.5 Гб (DVD9), USB 4 Гб, BD-25 и пр.).

Приложение автоматически рассчитывает битрейт видео, умеет преобразовывать аудиодорожки (PCM в AC3, DTS-HD MA в DTS, DTS в AC3 и т.д.), дает возможность выбирать субтитры, программировать переходы и многое другое. Также следует отметить, что программа не требует установки кодеков (AviSynth, FFDShow или Haali Media Splitter).

BDtoAVCHD
BDtoAVCHD
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 079
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе BDtoAVCHD

Сергей про BDtoAVCHD 1.8.8 [14-10-2013]

Програма реально работает
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