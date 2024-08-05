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Evernote для macOS

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $5.00
Ограничение:ограничено число заметок, отключен поиск в документах, ограничена совместная работа над документами
Версия:10.100.1 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Календари, органайзеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 278 | Статистика
Размер:281.41 Мб
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Evernote - удобная многофункциональная программа, с помощью которой можно легко запоминать любую информацию, создавать заметки и напоминания, содержащие текст, изображения, ссылки и др.

Возможности приложения:

  • Автоматическая синхронизация. Все ваши заметки, файлы и изображения, сохраненные в Evernote, доступны на любом компьютере или устройстве, которым вы пользуетесь.
  • Организация заметок для работы над различными задачами, с поддержкой тегов и стеков.
  • Сохранение веб-страниц целиком с изображениями и ссылками с помощью расширений-клипперов для браузеров.
  • Добавление графических пометок к заметкам с помощью приложения Skitch. Комментирование заметок в формате PDF.
  • Добавление дополнительных данных (дата, местоположение, адрес ссылки и т.п.).
  • Предварительный просмотр документов.
  • Выделение важных частей текста заметки.
  • Поддержка нескольких пользователей.
Что нового в Evernote 10.100.1 для Mac?
  • Общие улучшения.
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