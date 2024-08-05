Отзывов о программе Evernote 10.100.1 для Mac пока нет, можете добавить...

Office for Mac - пакет офисных программ включающих в себя: Word, Excel, PowerPoint и Outlook...

TextMate - пожалуй один из лучших редакторов программного кода и текстов. TextMate может...

Evernote - удобная многофункциональная программа, с помощью которой можно легко запоминать любую информацию, создавать заметки и напоминания, содержащие текст, изображения, ссылки и др.

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