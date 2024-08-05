Evernote для macOS
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $5.00
|Ограничение:
|ограничено число заметок, отключен поиск в документах, ограничена совместная работа над документами
|Версия:
|10.100.1 для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Evernote Corporation
|Категории:
|Редакторы - Календари, органайзеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 278 | Статистика
|Размер:
|281.41 Мб
|СКАЧАТЬ
Evernote - удобная многофункциональная программа, с помощью которой можно легко запоминать любую информацию, создавать заметки и напоминания, содержащие текст, изображения, ссылки и др.
Возможности приложения:
- Автоматическая синхронизация. Все ваши заметки, файлы и изображения, сохраненные в Evernote, доступны на любом компьютере или устройстве, которым вы пользуетесь.
- Организация заметок для работы над различными задачами, с поддержкой тегов и стеков.
- Сохранение веб-страниц целиком с изображениями и ссылками с помощью расширений-клипперов для браузеров.
- Добавление графических пометок к заметкам с помощью приложения Skitch. Комментирование заметок в формате PDF.
- Добавление дополнительных данных (дата, местоположение, адрес ссылки и т.п.).
- Предварительный просмотр документов.
- Выделение важных частей текста заметки.
- Поддержка нескольких пользователей.
- Общие улучшения.
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Admin
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