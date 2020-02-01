Evernote для Android

Evernote 8.12.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Evernote 8.12.5 для AndroidОписание   Скачать Evernote 8.12.5 для AndroidСКАЧАТЬ (32,15 Мб) Скриншоты Evernote 8.12.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Evernote 8.12.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Evernote 8.12.5 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.51 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Evernote — программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился пользователь, с любого компьютера или мобильного телефона. Сервис предоставляется через стандартный веб-браузер либо посредством специальной программы (локального клиента) Evernote, доступной для большинства настольных и мобильных ОС.

С помощью приложения пользователь Android-смартфона может составлять заметки и списки дел, фотографировать и прикреплять к ним объявления, ценники, расписания; сохранять голосовые, печатные и рукописные заметки, по возможности с привязкой записей к географическим координатам. Вся эта информация синхронизируется с серверами и другими устройствами пользователя и становится доступной, где бы она ни потребовалась.

Основные возможности Evernote:

  • Мощный инструмент для создания заметок, списка задач, перечня покупок, фотографий, картинок, электронной почты и т.д.;
  • Автоматическая синхронизация и доступ к заметкам из Веба, программы на компьютере и с мобильного телефона;
  • Сортировка заметок по атрибутам и тегам;
  • Фильтры для быстрого поиска заметок, включая имя, дату, теги, наличие картинки и т. д.;
  • Возможность отрытия публичного доступа к отдельным блокнотам;
  • Геотеги заметок, которые позволяют, например, найти заметки "сделанных в радиусе нескольких километров".
Что нового в Evernote 8.12.5 для Android?
  • Исправлены ошибки
Evernote
Evernote
Evernote
Evernote
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Чешский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19 429
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиктофоны - Заметки от руки - Планировщики, календарь, часы
ТОП-сегодня раздела "Диктофоны"
 

Easy Voice Recorder 2.5.8 для Android

Easy Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, который позволяет пользователю осуществлять запись аудио с высоким качеством в форматах

VocaNote 0.92 для Android

VocaNote - утилита, предназначенная для записи голосовых заметок, распознавания их средствами ОС Android и отправки на заданный адрес электронной посты. Также можно

Smart Voice Recorder 1.8.0 для Android

Smart Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, с помощью которого можно осуществлять высококачественную запись звука с возможностью

Note Everything 4.2.11 для Android

Note Everything – блокнот с возможностью составлять голосовые заметки, текстовые и нарисованные от руки. Сохраненные заметки можно сортировать по папкам, сохранять

Evernote 8.9 для Android

Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех

Диктофон 3.01 для Android

Диктофон - это простое, но вместе с тем вполне функциональное приложение для записи любых звуков с помощью Вашего смартфона или планшета Android

скачать Adguard

Отзывы о программе Evernote

Vita7272more про Evernote 5.3 для Android [09-09-2013]

Просит войти в сеть.
2 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 