Steganos Privacy Suite - набор инструментов для защиты конфиденциальных данных и персональной информации с помощью 256-битного шифрования по стандарту AES. Программа включает в себя встроенный менеджер паролей, возможность создавать защищенные хранилища в размере до одного терабайта для важных файлов и функцию запуска приложений на временном диске (не оставляя при этом никаких следов деятельности в системе).

Кроме того, приложение позволяет пользователю чистить историю браузеров, шифровать электронные письма, осуществлять безвозвратное удаление файлов, а также скрывать данные в музыкальных, графических и текстовых файлах.