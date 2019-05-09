Steganos Privacy Suite для Windows

Steganos Privacy Suite 20.0.9

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Steganos Privacy Suite 20.0.9Описание   Скачать Steganos Privacy Suite 20.0.9СКАЧАТЬ (4,6 Мб) Скриншоты Steganos Privacy Suite 20.0.9Скриншоты (9)   Статистика Steganos Privacy Suite 20.0.9Статистика   Отзывы о Steganos Privacy Suite 20.0.9Отзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Steganos Privacy Suite - набор инструментов для защиты конфиденциальных данных и персональной информации с помощью 256-битного шифрования по стандарту AES. Программа включает в себя встроенный менеджер паролей, возможность создавать защищенные хранилища в размере до одного терабайта для важных файлов и функцию запуска приложений на временном диске (не оставляя при этом никаких следов деятельности в системе).

Кроме того, приложение позволяет пользователю чистить историю браузеров, шифровать электронные письма, осуществлять безвозвратное удаление файлов, а также скрывать данные в музыкальных, графических и текстовых файлах.

Steganos Privacy Suite
Steganos Privacy Suite
Steganos Privacy Suite
Steganos Privacy Suite
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $69.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 787
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Шифрование - Пароли
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

VeraCrypt 1.23

VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию

Anvide Seal Folder 5.30

Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок

Active Password Changer 9.0.1

Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует

XSpider 7.8

XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях

Folder Lock 7.7.9

Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и

X-Proxy 6.2.0.3

X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации

скачать Adguard

Отзывы о программе Steganos Privacy Suite

Виктор про Steganos Privacy Suite 16.0.1 [08-11-2014]

пытался создать брелок с паролём, выдаёт сообщение при попытке открыть брелок, файл возможно поврежден. Аналогично и при создании нового брелока. Версия 16.0.1
Сейф создаётся без проблем.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 