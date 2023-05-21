Steganos Safe - программа, которая позволяет надежно защитить конфиденциальные данные пользователя, путем создания защищенных паролем виртуальных дисков размером до 2 Тб, в которых можно безопасно хранить персональные фотографии, музыку, документы и многое другое.

Присутствует возможность использовать в качестве ключа любое USB устройство или мобильный телефон, а также доступна технология PicPass, с помощью которой можно скрывать данные в музыкальных, графических и текстовых файлах. Кроме того в Steganos Safe доступна функция Shredder, позволяющая безвозвратно удалять файлы с ПК.