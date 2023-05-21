Steganos Safe для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|22.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Steganos GmbH
|Категории:
|Защита данных - Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 572 | Статистика
|Размер:
|53 Мб
Steganos Safe - программа, которая позволяет надежно защитить конфиденциальные данные пользователя, путем создания защищенных паролем виртуальных дисков размером до 2 Тб, в которых можно безопасно хранить персональные фотографии, музыку, документы и многое другое.
Присутствует возможность использовать в качестве ключа любое USB устройство или мобильный телефон, а также доступна технология PicPass, с помощью которой можно скрывать данные в музыкальных, графических и текстовых файлах. Кроме того в Steganos Safe доступна функция Shredder, позволяющая безвозвратно удалять файлы с ПК.
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