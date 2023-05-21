Steganos Safe для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:30 дней
Версия:22.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Защита данных - Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 572 | Статистика
Размер:53 Мб
Steganos Safe скриншот № 1
Steganos Safe скриншот № 2
Steganos Safe скриншот № 3
Steganos Safe скриншот № 4

Steganos Safe - программа, которая позволяет надежно защитить конфиденциальные данные пользователя, путем создания защищенных паролем виртуальных дисков размером до 2 Тб, в которых можно безопасно хранить персональные фотографии, музыку, документы и многое другое.

Присутствует возможность использовать в качестве ключа любое USB устройство или мобильный телефон, а также доступна технология PicPass, с помощью которой можно скрывать данные в музыкальных, графических и текстовых файлах. Кроме того в Steganos Safe доступна функция Shredder, позволяющая безвозвратно удалять файлы с ПК.

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