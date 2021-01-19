СуперСклад для Windows
|Оценка:
|3.44/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 960 руб. | Купить
|Ограничение:
|количество товарных позиций
|Версия:
|2021 R1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Роман Камалов
|Категория:
|Складской учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 418 | Статистика
|Размер:
|10,01 Мб
|СКАЧАТЬ
СуперСклад - комплекс для автоматизация учета товарно-материальных ценностей и денег. Отличительной особенностью этой программы является простата использования и отсутствие бухгалтерских терминов в интерфейсе. Благодаря этому программа может использоваться любым человеком, даже не имеющим бухгалтерского образования. Для работы с программой достаточно владеть компьютером на уровне пользователя и иметь общие представления об складском и финансовом учете.
С помощью утилиты можно обеспечить полноценный учет товаров и денег от киоска до крупной оптовой базы. Параметры приложения позволяют вести учет на 100 различных складах, вести взаиморасчеты с покупателями и поставщиками, выводить на печать все необходимые первичные документы (накладная ТОРГ-12, счет-фактура, накладная Т-1 и другие стандартные формы). Кроме того имеется встроенный генератор первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям создавать свои формы первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям изменять формы первичны документов.
Основные функции программы.
- Учет наличия и движения товаров. Оформление и печать первичных складских документов для приема и отпуска товаров.
- Учет наличия и движения денежных средств в наличной и безналичной форме. Оформление и печать кассовых документов.
- Формирование и печать отчетов о движении товаров в количественном и суммарном выражении, отчетов о взаимодействии с поставщиками и покупателями, отчетов о движении и наличии денежных средств.
- Экспорт отчетов в "MS Excel" и "OpenOffice.Calc" для дальнейшего анализа.
- Формирование, печать и графическое представление аналитических отчетов по динамике и структуре продаж.
- Ведение до 100 складов в единой базе данных с возможностью внутреннего перемещения товаров между складами.
- Разграничение доступа пользователей к различной информации, для каждого пользователя можно установить к каким отчетам и документам он имеет доступ.
- Настройка печатного вида первичных документов при помощи встроенного генератора первичных документов.
- Фиксация и ведение протокола действий пользователей, всегда известно, кто и когда произвел последнее изменение товарного или денежного документа.
- поддержка 10-й версии драйверов Атол, изменения в соответствии с изменениями в законодательстве
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Отзывы о программе СуперСклад
Денис про СуперСклад 2016 R1.1 [16-11-2018]
Супер склад, а адресного хранения нет. Как так.
3 | 2 | Ответить
разработчику про СуперСклад 2013 R7 [09-03-2016]
Бесплатная однопользовательская версия должна быть в любом случае.
8 | 17 | Ответить
из нашей супер деревни про СуперСклад 2013 R7 [22-12-2013]
Отличный комплекс производственным артелям со своей доставкой.
5 | 2 | Ответить
строитель жилья про СуперСклад 2013 R7 [10-08-2013]
Ждем к складу простую программу "производство".
6 | 3 | Ответить