СуперСклад для Windows

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Оценка: 3.44/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 960 руб. | Купить
Ограничение:количество товарных позиций
Версия:2021 R1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Складской учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 418 | Статистика
Размер:10,01 Мб
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СуперСклад - комплекс для автоматизация учета товарно-материальных ценностей и денег. Отличительной особенностью этой программы является простата использования и отсутствие бухгалтерских терминов в интерфейсе. Благодаря этому программа может использоваться любым человеком, даже не имеющим бухгалтерского образования. Для работы с программой достаточно владеть компьютером на уровне пользователя и иметь общие представления об складском и финансовом учете.

С помощью утилиты можно обеспечить полноценный учет товаров и денег от киоска до крупной оптовой базы. Параметры приложения позволяют вести учет на 100 различных складах, вести взаиморасчеты с покупателями и поставщиками, выводить на печать все необходимые первичные документы (накладная ТОРГ-12, счет-фактура, накладная Т-1 и другие стандартные формы). Кроме того имеется встроенный генератор первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям создавать свои формы первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям изменять формы первичны документов.

Основные функции программы.

  • Учет наличия и движения товаров. Оформление и печать первичных складских документов для приема и отпуска товаров.
  • Учет наличия и движения денежных средств в наличной и безналичной форме. Оформление и печать кассовых документов.
  • Формирование и печать отчетов о движении товаров в количественном и суммарном выражении, отчетов о взаимодействии с поставщиками и покупателями, отчетов о движении и наличии денежных средств.
  • Экспорт отчетов в "MS Excel" и "OpenOffice.Calc" для дальнейшего анализа.
  • Формирование, печать и графическое представление аналитических отчетов по динамике и структуре продаж.
  • Ведение до 100 складов в единой базе данных с возможностью внутреннего перемещения товаров между складами.
  • Разграничение доступа пользователей к различной информации, для каждого пользователя можно установить к каким отчетам и документам он имеет доступ.
  • Настройка печатного вида первичных документов при помощи встроенного генератора первичных документов.
  • Фиксация и ведение протокола действий пользователей, всегда известно, кто и когда произвел последнее изменение товарного или денежного документа.
Что нового в СуперСклад 2021 R1?
  • поддержка 10-й версии драйверов Атол, изменения в соответствии с изменениями в законодательстве
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Отзывы о программе СуперСклад

Денис про СуперСклад 2016 R1.1 [16-11-2018]

Супер склад, а адресного хранения нет. Как так.
3 | 2 | Ответить

разработчику про СуперСклад 2013 R7 [09-03-2016]

Бесплатная однопользовательская версия должна быть в любом случае.
8 | 17 | Ответить

Гость про СуперСклад 2013 R7 [30-12-2015]

Что нового в истории развития программы?
7 | 5 | Ответить

из нашей супер деревни про СуперСклад 2013 R7 [22-12-2013]

Отличный комплекс производственным артелям со своей доставкой.
5 | 2 | Ответить

строитель жилья про СуперСклад 2013 R7 [10-08-2013]

Ждем к складу простую программу "производство".
6 | 3 | Ответить

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