СуперСклад - комплекс для автоматизация учета товарно-материальных ценностей и денег. Отличительной особенностью этой программы является простата использования и отсутствие бухгалтерских терминов в интерфейсе. Благодаря этому программа может использоваться любым человеком, даже не имеющим бухгалтерского образования. Для работы с программой достаточно владеть компьютером на уровне пользователя и иметь общие представления об складском и финансовом учете.

С помощью утилиты можно обеспечить полноценный учет товаров и денег от киоска до крупной оптовой базы. Параметры приложения позволяют вести учет на 100 различных складах, вести взаиморасчеты с покупателями и поставщиками, выводить на печать все необходимые первичные документы (накладная ТОРГ-12, счет-фактура, накладная Т-1 и другие стандартные формы). Кроме того имеется встроенный генератор первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям создавать свои формы первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям изменять формы первичны документов.

Основные функции программы.