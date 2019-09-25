Soft4Boost Any Audio Grabber для Windows

Soft4Boost Any Audio Grabber 7.5.3.253

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Описание Soft4Boost Any Audio Grabber 7.5.3.253Описание   Скачать Soft4Boost Any Audio Grabber 7.5.3.253СКАЧАТЬ (29,98 Мб) Скриншоты Soft4Boost Any Audio Grabber 7.5.3.253Скриншоты (5)   Статистика Soft4Boost Any Audio Grabber 7.5.3.253Статистика   Отзывы о Soft4Boost Any Audio Grabber 7.5.3.253Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Soft4Boost Any Audio Grabber - простая в использовании утилита, которая позволяет копировать аудио-треки с CD/DVD -дисков, загружать информацию о композициях из Интернет базы данных и копировать их на локальный диск. Данная программа предлагает широкий набор решений для различных запросов и способна:

  • создавать полную цифровую копию аудио CD или аудио DVD на жесткий диск с сжатием в какой-либо популярный аудио-формат,
  • извлекать аудио треки с CD/DVD и сохранять их на жестком диске в различных цифровых аудио форматах, таких как MP3, PCM, WMA, OGG и другие,
  • изменять информацию, полученную от источника файла (название исполнителя, альбома и композиции)
  • выбирать информацию, которую необходимо включить в имя файла для аудиодорожки (номер дорожки, название песни, исполнитель, название альбома),
  • добавлять информацию в выходной аудио-файл,
  • выбирать выходной формат аудио-файлов (MP3, AAC, WAV, MP2, M4A, OGG, MP +, AMR, WMA и др.) и указывать качество выходного аудио-файла.
Что нового в Soft4Boost Any Audio Grabber 7.5.3.253?
  • Исправлены ошибки
Soft4Boost Any Audio Grabber
Soft4Boost Any Audio Grabber
Soft4Boost Any Audio Grabber
Soft4Boost Any Audio Grabber
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 516
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы
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Отзывы о программе Soft4Boost Any Audio Grabber

Flashwind про Soft4Boost Any Audio Grabber 6.6.3.715 [09-11-2017]

Что-то в "датском королевстве" не всё ладно.
Вторая по счету программа от Soft4Boost "малварит" мой антивирус ))
Хочется, конечно! )) ...но колется сильнее )))
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