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Soft4Boost Any Audio Grabber 7.5.3.253
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Soft4Boost Any Audio Grabber - простая в использовании утилита, которая позволяет копировать аудио-треки с CD/DVD -дисков, загружать информацию о композициях из Интернет базы данных и копировать их на локальный диск. Данная программа предлагает широкий набор решений для различных запросов и способна:
- создавать полную цифровую копию аудио CD или аудио DVD на жесткий диск с сжатием в какой-либо популярный аудио-формат,
- извлекать аудио треки с CD/DVD и сохранять их на жестком диске в различных цифровых аудио форматах, таких как MP3, PCM, WMA, OGG и другие,
- изменять информацию, полученную от источника файла (название исполнителя, альбома и композиции)
- выбирать информацию, которую необходимо включить в имя файла для аудиодорожки (номер дорожки, название песни, исполнитель, название альбома),
- добавлять информацию в выходной аудио-файл,
- выбирать выходной формат аудио-файлов (MP3, AAC, WAV, MP2, M4A, OGG, MP +, AMR, WMA и др.) и указывать качество выходного аудио-файла.
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|Что нового в Soft4Boost Any Audio Grabber 7.5.3.253?
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Отзывы о программе Soft4Boost Any Audio Grabber
Flashwind про Soft4Boost Any Audio Grabber 6.6.3.715 [09-11-2017]
Что-то в "датском королевстве" не всё ладно.
Вторая по счету программа от Soft4Boost "малварит" мой антивирус ))
Хочется, конечно! )) ...но колется сильнее )))
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