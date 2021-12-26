Rename Master для Windows

Описание
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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Переименование файлов
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 698 | Статистика
Размер:2,1 Мб
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Rename Master - небольшая бесплатная программа, позволяющая переименовывать несколько файлов всего за несколько кликов. С помощью утилиты можно добавить, удалить или заменить часть имени файла или определенных символов. Кроме того, поддерживается переименование через свойства файла, тэги MP3, JPEG и EXIF теги, видео теги, текстовые файлы. Осуществляемое программой пакетное переименование очень просто в использовании, но вместе с тем дает широкие возможности для удобной и быстрой работы.

Особенности:

  • Интеллектуальная числовая сортировка,
  • Полноценная поддержка юникода,
  • Переименование файлов и папок,
  • Выбор файловых столбцов,
  • Автоматический предпросмотр,
  • Переименование переменных для JPEG/MP3/Video тегов, свойств файла и др.,
  • Поддержка сценариев для сохранения часто используемых параметров переименования,
  • Возможность интеграции в проводник,
  • Использование параметров командной строки для пакетного переименования.
Что нового в Rename Master 3.16?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Rename Master

сви про Rename Master 3.15 [23-12-2021]

Удобно и понятно, работает и без установки (по крайней мере в вин 10), можно по маске переименовывать, найти и заменить какие то части файла или добавить что-то в начале или конце у всех файлов в папке (или можно не у всех если снять галочки) Еще до того как переименуешь- показывает что получится, и если в результате какие то имена окажутся одинаковыми- показывает их красным. В общем то что я искала, очень удобно!
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eps про Rename Master 3.9 [17-01-2014]

Отличная! Предпросмотр - супер!
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