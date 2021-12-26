Rename Master для Windows
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|joejoesoft
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 698 | Статистика
|Размер:
|2,1 Мб
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Rename Master - небольшая бесплатная программа, позволяющая переименовывать несколько файлов всего за несколько кликов. С помощью утилиты можно добавить, удалить или заменить часть имени файла или определенных символов. Кроме того, поддерживается переименование через свойства файла, тэги MP3, JPEG и EXIF теги, видео теги, текстовые файлы. Осуществляемое программой пакетное переименование очень просто в использовании, но вместе с тем дает широкие возможности для удобной и быстрой работы.
Особенности:
- Интеллектуальная числовая сортировка,
- Полноценная поддержка юникода,
- Переименование файлов и папок,
- Выбор файловых столбцов,
- Автоматический предпросмотр,
- Переименование переменных для JPEG/MP3/Video тегов, свойств файла и др.,
- Поддержка сценариев для сохранения часто используемых параметров переименования,
- Возможность интеграции в проводник,
- Использование параметров командной строки для пакетного переименования.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Rename Master
сви про Rename Master 3.15 [23-12-2021]
Удобно и понятно, работает и без установки (по крайней мере в вин 10), можно по маске переименовывать, найти и заменить какие то части файла или добавить что-то в начале или конце у всех файлов в папке (или можно не у всех если снять галочки) Еще до того как переименуешь- показывает что получится, и если в результате какие то имена окажутся одинаковыми- показывает их красным. В общем то что я искала, очень удобно!
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