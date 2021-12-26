Отзывы о программе Rename Master

сви

Удобно и понятно, работает и без установки (по крайней мере в вин 10), можно по маске переименовывать, найти и заменить какие то части файла или добавить что-то в начале или конце у всех файлов в папке (или можно не у всех если снять галочки) Еще до того как переименуешь- показывает что получится, и если в результате какие то имена окажутся одинаковыми- показывает их красным. В общем то что я искала, очень удобно!

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