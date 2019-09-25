Soft4Boost Dup File Finder

WizTree 3.29 WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске AllDup 4.4.8 AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере FileSeek 6.2 FileSeek - продвинутая утилита для поиска на Вашем компьютере файлов по разным критериям

Everything 1.4.1.935 Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, DupKiller 0.8.2 DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по ResourcesExtract 1.18 ResourcesExtract - небольшая утилита, которая может сканировать файлы DLL, OCX, EXE и извлекать из них все доступные ресурсы (изображения, иконки, курсоры,