Soft4Boost Dup File Finder для Windows

Soft4Boost Dup File Finder 7.7.9.295

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Описание Soft4Boost Dup File Finder 7.7.9.295Описание   Скачать Soft4Boost Dup File Finder 7.7.9.295СКАЧАТЬ (13,17 Мб) Скриншоты Soft4Boost Dup File Finder 7.7.9.295Скриншоты (4)   Статистика Soft4Boost Dup File Finder 7.7.9.295Статистика   Отзывы о Soft4Boost Dup File Finder 7.7.9.295Отзывы (0)  
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3.77 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.77 из 5
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Soft4Boost Dup File Finder - простая, бесплатная утилита, которая помогает найти и удалить ненужные дубликаты файлов на компьютере с последующим их удалением и очисткой до 50% пространства на диске.

C помощью программы можно:

  • находить идентичные файлы любых типов;
  • сравнивать файлы по их содержанию;
  • освободить пространство на диске;
  • упорядочить медиа-файлы;
  • снизить продолжительность дефрагментации диска.
Что нового в Soft4Boost Dup File Finder 7.7.9.295?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Soft4Boost Dup File Finder
Soft4Boost Dup File Finder
Soft4Boost Dup File Finder
Soft4Boost Dup File Finder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 14 463
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Очистка диска
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Отзывы о программе Soft4Boost Dup File Finder

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