PDF Shaper

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Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а также управления собственной библиотекой. Поддерживается работа с

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PDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и

Free PDF to Word Converter 5.1.0.383

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков,

FoxPDF Word to PDF Converter 3.0

FoxPDF Word to PDF Converter - программа для конвертации Word-файлов в PDF формат. Поддерживает преобразование документов Microsoft Word (DOC, DOCX) в векторные