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The Simpsons: Tapped Out для Android

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The Simpsons: Tapped Out - Гомер совершенно случайно устроил взрыв ядерного реактора, так что стоит попрощаться со старым Спрингфилдом и построить новый. Кроме этого, необходимо помочь Гомеру найти Мардж, Барта, Лизу и других членов его семьи и друзей.

Кроме этого, выполняйте различные задания и получайте за это пончики, собирайте томаки на ферме Клетуса, на Пивоварне Даффа гостите у Даффмана, празднуйте, обжирайтесь и весело проводите в собственном Спрингфилде.

Что нового в The Simpsons: Tapped Out 4.47.0?
  • Маленький домик ужасов возвращается в Спрингфилд вместе с нашими любимцами: вампирами, оборотнями и мумиями!
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.47.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 921 | Статистика
Размер:79,91 Мб
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Отзывы о программе The Simpsons: Tapped Out

татьяна про The Simpsons™: Tapped Out 4.6.0 для Android [20-12-2013]

Игра не устанавливается, ошибка
2 | 2 | Ответить

wilfred про The Simpsons™: Tapped Out 4.5.1 для Android [11-11-2013]

обновите версию
2 | 2 | Ответить

макс про The Simpsons™: Tapped Out 4.4.1 для Android [05-09-2013]

не знаю качать ли? у меня fly iq260 blackbird я думаю у меня не пойдет игрушка((
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