The Simpsons: Tapped Out - Гомер совершенно случайно устроил взрыв ядерного реактора, так что стоит попрощаться со старым Спрингфилдом и построить новый. Кроме этого, необходимо помочь Гомеру найти Мардж, Барта, Лизу и других членов его семьи и друзей.

Кроме этого, выполняйте различные задания и получайте за это пончики, собирайте томаки на ферме Клетуса, на Пивоварне Даффа гостите у Даффмана, празднуйте, обжирайтесь и весело проводите в собственном Спрингфилде.