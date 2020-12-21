The Simpsons: Tapped Out для Android
The Simpsons: Tapped Out - Гомер совершенно случайно устроил взрыв ядерного реактора, так что стоит попрощаться со старым Спрингфилдом и построить новый. Кроме этого, необходимо помочь Гомеру найти Мардж, Барта, Лизу и других членов его семьи и друзей.
Кроме этого, выполняйте различные задания и получайте за это пончики, собирайте томаки на ферме Клетуса, на Пивоварне Даффа гостите у Даффмана, празднуйте, обжирайтесь и весело проводите в собственном Спрингфилде.
- Маленький домик ужасов возвращается в Спрингфилд вместе с нашими любимцами: вампирами, оборотнями и мумиями!
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.47.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Electronic Arts
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 921 | Статистика
|Размер:
|79,91 Мб
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Отзывы о программе The Simpsons: Tapped Out
татьяна про The Simpsons™: Tapped Out 4.6.0 для Android [20-12-2013]
макс про The Simpsons™: Tapped Out 4.4.1 для Android [05-09-2013]
не знаю качать ли? у меня fly iq260 blackbird я думаю у меня не пойдет игрушка((
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