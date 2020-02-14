True Skate для Android

True Skate 1.5.13 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание True Skate 1.5.13 для AndroidОписание   Скачать True Skate 1.5.13 для AndroidСКАЧАТЬ (71,68 Мб) Скриншоты True Skate 1.5.13 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика True Skate 1.5.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о True Skate 1.5.13 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

True Skate – уличный скейтбординг для мобильных устройств с реалистичной физикой движения.

В игре вас ждет огромный скейтпарк с выступами, лестницами, перилами для гринда, боулом, рампами хафпайп и квотерпайп. Выполняйте поставленные задачи и получайте за них специальные баллы True Credit, на которые можно будет приобрести дополнительные скейты, локации или другой контент.

Среди особенностей игры можно выделить замедленные повторы, перемотку назад, функцию просмотра повторов с друзьями, поддержку службы Everyplay (запись видео во время игры).

Катайтесь на скейте, как и в реальной жизни: один палец находится на доске, а другим необходимо отталкиваться от земли.

Что нового в True Skate 1.5.13 для Android?
  • Новая трасса: Трасса "Tampa Pro" 2017 доступна для загрузки. Впервые вы сможете пройти трассу в одно время с профессионалами на 23-м ежегодном соревновании "Tampa Pro" в эти выходные. Мы даже добавили спот под открытым небом.
  • Исправлены ошибки.
True Skate
True Skate
True Skate
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $1.99
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 706
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Экшен и 3D
ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"
 

Мобильная Русская Рыбалка 1.0.7.1-605 для Android

Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до поездки на настоящую речку или озеро. Как и в настоящей рыбалке, начните с

Барабанная установка 3.23.0 для Android

Барабанная установка – симулятор баранов с качественной графикой и реалистичными звуками барабанов. Присутствует большое количество звуковых пресетов (Rock, Hip-Hop,

Симулятор пацана 2.6 для Android

Симулятор пацана - симулятор четкого пацана для Android, в котором необходимо реально поднапрячься чтобы вместо обычного чмошника и терпилы стать самым настоящим

Гонки с трюками на машине 2.8 для Android

Симулятор гонки с трюками на машине с видом из кабины. Игрока ожидают крутые повороты и заносы, трамплины, мертвые петли и другие не менее сложные препятствия.

Мегаполис 4.05 для Android

Мегаполис – судьба города теперь в ваших руках и только от вас зависит, каким он станет, и как будет развиваться. В этой экономической и строительной стратегии нужно

ProPilkko 2.7 для Android

ProPilkko - сетевой симулятор зимней и летней фидерной рыбалки на реальной карте для Android-устройств

скачать Adguard

Отзывы о программе True Skate

Admin

Отзывов о программе True Skate 1.5.13 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 