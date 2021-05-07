Hay Day для Android

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Оценка: 3.93/5 голосов - 16
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.50.122 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 15 073 | Статистика
Размер:144,11 Мб
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Hay Day - популярная фермерская игра, в которой вы в роли фермера должны развивать ферму, которая досталась вам в наследство от дядюшки.

От вас требуется засеивать поля, выращивать и собирать урожай, перерабатывать его, кормить, холить и лелеять животных. Периодически вас будут навещать посетители, которые будут покупать результаты вашего труда, тем самым увеличивая ваш денежный капитал и количество опыта.

Осваивайтесь на своей земле, ухаживайте за посевами, торгуйте товарами с соседями и друзьями. Hay Day очень особое место, где не бывает ни плохой погоды, ни засухи, а урожаи всегда обильны. Здесь весело и интересно, ведь на ферме обитают животные с милыми странностями.

Со временем ваше фермерское хозяйство будет разрастаться, расширяться ассортимент производимой продукции и рынки сбыта. В игре можно обмениваться товарами с друзьями из Facebook и всячески помогать друг другу.

Возможности игры:

  • Возможность обустроить ферму по своему вкусу
  • Продажа урожая и свежих деревенских товаров своим соседям и друзьям в собственной придорожной лавке
  • Развоз заказов на грузовике и даже на пароходе
  • Почините лодку и ловите рыбу
  • Строительство собственного городка для приема гостей

Постройте лучшую ферму в Интернете!

Что нового в Hay Day 1.50.122?

Представляем расширенный заповедник и новинки:

  • Зимние и горные пейзажи.
  • Детеныши гориллы.
  • еверные олени.

Улучшения и изменения по просьбам сообщества:

  • Новое растение: капуста (и продукты из нее).
  • Новое здание: мыловарня (и новые продукты).
  • Новое авторское украшение: дворик. Оформите его по своему вкусу!
  • Улучшение функции «Друзья по Supercell ID»: теперь можно добавить больше друзей.

Подключите игру к Supercell ID, чтобы сохранить достижения и играть с друзьями!

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Отзывы о программе Hay Day

Remake про Hay Day 1.25.129 для Android [26-08-2015]

Похожа на Remake Родина от мой мир Mail ru - эти игры уже не те, лучше бы делали Sim Theme Park / Theme Park HD / Remake вот было бы здорово. :)
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