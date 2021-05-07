Hay Day для Android
|Оценка:
|3.93/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.50.122 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Supercell
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 15 073 | Статистика
|Размер:
|144,11 Мб
|СКАЧАТЬ
Hay Day - популярная фермерская игра, в которой вы в роли фермера должны развивать ферму, которая досталась вам в наследство от дядюшки.
От вас требуется засеивать поля, выращивать и собирать урожай, перерабатывать его, кормить, холить и лелеять животных. Периодически вас будут навещать посетители, которые будут покупать результаты вашего труда, тем самым увеличивая ваш денежный капитал и количество опыта.
Осваивайтесь на своей земле, ухаживайте за посевами, торгуйте товарами с соседями и друзьями. Hay Day очень особое место, где не бывает ни плохой погоды, ни засухи, а урожаи всегда обильны. Здесь весело и интересно, ведь на ферме обитают животные с милыми странностями.
Со временем ваше фермерское хозяйство будет разрастаться, расширяться ассортимент производимой продукции и рынки сбыта. В игре можно обмениваться товарами с друзьями из Facebook и всячески помогать друг другу.
Возможности игры:
- Возможность обустроить ферму по своему вкусу
- Продажа урожая и свежих деревенских товаров своим соседям и друзьям в собственной придорожной лавке
- Развоз заказов на грузовике и даже на пароходе
- Почините лодку и ловите рыбу
- Строительство собственного городка для приема гостей
Постройте лучшую ферму в Интернете!
Представляем расширенный заповедник и новинки:
- Зимние и горные пейзажи.
- Детеныши гориллы.
- еверные олени.
Улучшения и изменения по просьбам сообщества:
- Новое растение: капуста (и продукты из нее).
- Новое здание: мыловарня (и новые продукты).
- Новое авторское украшение: дворик. Оформите его по своему вкусу!
- Улучшение функции «Друзья по Supercell ID»: теперь можно добавить больше друзей.
Подключите игру к Supercell ID, чтобы сохранить достижения и играть с друзьями!
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Отзывы о программе Hay Day
Remake про Hay Day 1.25.129 для Android [26-08-2015]
Похожа на Remake Родина от мой мир Mail ru - эти игры уже не те, лучше бы делали Sim Theme Park / Theme Park HD / Remake вот было бы здорово. :)
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