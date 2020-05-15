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Телефонный справочник для Windows

Телефонный справочник 1.4.3

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Описание Телефонный справочник 1.4.3Описание   Скачать Телефонный справочник 1.4.3СКАЧАТЬ (3,39 Мб) Скриншоты Телефонный справочник 1.4.3Скриншоты (2)   Статистика Телефонный справочник 1.4.3Статистика   Отзывы о Телефонный справочник 1.4.3Отзывы (6)  
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4.04 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.04 из 5
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Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе и т.д. Неограниченное количество контактов позволит заносить множество номеров на одного человека, присутствует встроенный поиск, возможность сортировки списка контактов и многое другое.

Что нового в Телефонный справочник 1.4.3?
  • Новые зарезервированные имена для контактов, возможность выводить их в главный список.
  • Исправление ошибок в программе.
Телефонный справочник
Телефонный справочник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 14 760
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Телефонный справочник

Русин про Телефонный справочник 1.2.8 [30-09-2017]

Программа удобная и могла бы стать основной программой для хранения данных.
К сожалению в программе нет:
1)пароля для входа,
2) периодического автоматического копирования данных, и
3)шифрования данных.
Поэтому её нельзя устанавливать на компьюторе на работе.
Программа только для дома и только для случая, когда никто не входит на твой ПК. А такое бывает только у одиночек без семьи. Её нельзя устанавливать на Win10, которая сливает информацию в АНБ США. К личным данным этой программе может подобраться и наша разведка и многие другие заинтересованные лица.
5 | 8 | Ответить

ignatiusP про Телефонный справочник 1.2 [09-09-2014]

Достаточно легкая и удобная программа, заинтересовалась очень, подходит для работы. Боюсь одного, когда я внесу кучу инфы в этот справочник, вдруг чего-то глюкнет и пропадет база данных!
Go_Ram, можно ли у Вас узнать мне ЧАЙНИКУ: если в "Мои документы" перенесены настройки и База данных, то каким способом из папки "MLPhoneBook" можно восстановить данные (например, после переустановки Windows или других глюках диска С)???
Заранее благодарю за внимание!
3 | 45 | Ответить

alla про Телефонный справочник 1.2 [28-04-2014]

Интересно, обязательно попробую
2 | 2 | Ответить

Go_Ram про Телефонный справочник 1.1 [04-11-2013]

В следующем обновлении программа сможет сама делать резервную копию, а также выгрузку данных и загрузку данных и другие улучшения.
2 | 3 | Ответить

(ерж про Телефонный справочник 1.1 [04-11-2013]

Присоединяюсь к пожеланию Андрея по поводу переноса базы данных программы и было бы неплохо портативную версию программы.
2 | 2 | Ответить

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