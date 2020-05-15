Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе и т.д. Неограниченное количество контактов позволит заносить множество номеров на одного человека, присутствует встроенный поиск, возможность сортировки списка контактов и многое другое.
Что нового в Телефонный справочник 1.4.3?
Новые зарезервированные имена для контактов, возможность выводить их в главный список.
Network Activity Indicator - небольшая бесплатная утилита, которая представляет собой альтернативный индикатор сетевой активности для операционной системы Windows 7
Отзывы о программе Телефонный справочник
Русин про Телефонный справочник 1.2.8 [30-09-2017]
Программа удобная и могла бы стать основной программой для хранения данных.
К сожалению в программе нет:
1)пароля для входа,
2) периодического автоматического копирования данных, и
3)шифрования данных.
Поэтому её нельзя устанавливать на компьюторе на работе.
Программа только для дома и только для случая, когда никто не входит на твой ПК. А такое бывает только у одиночек без семьи. Её нельзя устанавливать на Win10, которая сливает информацию в АНБ США. К личным данным этой программе может подобраться и наша разведка и многие другие заинтересованные лица. 5 | 8 | Ответить
ignatiusP про Телефонный справочник 1.2 [09-09-2014]
Достаточно легкая и удобная программа, заинтересовалась очень, подходит для работы. Боюсь одного, когда я внесу кучу инфы в этот справочник, вдруг чего-то глюкнет и пропадет база данных!
Go_Ram, можно ли у Вас узнать мне ЧАЙНИКУ: если в "Мои документы" перенесены настройки и База данных, то каким способом из папки "MLPhoneBook" можно восстановить данные (например, после переустановки Windows или других глюках диска С)???
Заранее благодарю за внимание! 3 | 45 | Ответить