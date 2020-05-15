Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе и т.д. Неограниченное количество контактов позволит заносить множество номеров на одного человека, присутствует встроенный поиск, возможность сортировки списка контактов и многое другое.

Отзывы о программе Телефонный справочник Русин Программа удобная и могла бы стать основной программой для хранения данных.

К сожалению в программе нет:

1)пароля для входа,

2) периодического автоматического копирования данных, и

3)шифрования данных.

Поэтому её нельзя устанавливать на компьюторе на работе.

Программа только для дома и только для случая, когда никто не входит на твой ПК. А такое бывает только у одиночек без семьи. Её нельзя устанавливать на Win10, которая сливает информацию в АНБ США. К личным данным этой программе может подобраться и наша разведка и многие другие заинтересованные лица.

5 | 8 | Ответить ignatiusP Достаточно легкая и удобная программа, заинтересовалась очень, подходит для работы. Боюсь одного, когда я внесу кучу инфы в этот справочник, вдруг чего-то глюкнет и пропадет база данных!

Go_Ram, можно ли у Вас узнать мне ЧАЙНИКУ: если в "Мои документы" перенесены настройки и База данных, то каким способом из папки "MLPhoneBook" можно восстановить данные (например, после переустановки Windows или других глюках диска С)???

Заранее благодарю за внимание!

3 | 45 | Ответить alla Интересно, обязательно попробую

2 | 2 | Ответить Go_Ram В следующем обновлении программа сможет сама делать резервную копию, а также выгрузку данных и загрузку данных и другие улучшения.

2 | 3 | Ответить (ерж Присоединяюсь к пожеланию Андрея по поводу переноса базы данных программы и было бы неплохо портативную версию программы.

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