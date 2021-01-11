AvisБТИ для Windows

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Оценка: 3.29/5 голосов - 7
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 4500 грн.
Ограничение:30 дней
Версия:1.5.210100 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Чертеж, САПР
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 161 | Статистика
Размер:40,66 Мб
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AvisБТИ - профессиональная система для технической инвентаризации объектов недвижимости.
Данное приложение содержит набор поэтажных планов и абрис, а также характеристики объекта недвижимости. Объекты на карте могут иметь свойства, по которым потом составляются отчеты, например, помещения в поэтажных планах или сооружения в схеме участка.

В построениях программа использует знакомые понятия: стена, дверь, окно, которые имеют заданные характеристики: тип, длина, ширина, материал. Использование такого подхода облегчает построение плана, а потом и определение помещений, обсчет площадей, заполнение журналов.

Само построение просто и понятно как специалисту, так и новичку. Рисование происходит на бесконечном полотне, путем нажимания мышки в узловых местах. При этом всегда доступна панель точных расчетов и калькулятор. Функционал программы порадует проектировщиков множеством полезных мелочей, вроде автоматических привязок к соседним узлам, динамического определения параллельности, перпендикулярности, наложения на линию, нахождения на продлении линии, взаимного пересечения, автоматического встраивания окон, дверей в стены. И даже при ошибке в построении – предусмотрена панель точного корректирования.

Готовая библиотека конструктивных элементов справится с любой задачей. В наличии стены разных типов и материалов, окна, двери, проемы, лестницы, оборудование вентиляционное, печное, газовое, сантехническое и т.д. При этом нет ограничений в создании собственных объектов или назначении объекту любого другого стиля. Схему земельного участка удобно строить условными знаками 1:500 масштаба. Любой нестандартный объект можно отстроить с помощью базовых инструментов (точка, линия, многоугольник, круг и т.д.) и занести его в библиотеку.

Кроме того, необходимо отметить полное соответствие условных знаков, отчетов и планов украинскому законодательству, включая все последние изменения к инструкциям.

Основные функции AvisБТИ:

  • Создание поэтажных планов объектов недвижимости (для любого кол-ва этажей)
  • Создание схемы земельного участка условными знаками 1:500 масштаба
  • Построение с помощью привычных конструкций: стены, двери, окна и другие с их свойствами (длина, ширина, тип, материал)
  • Построение с помощью базовых фигур: точки, линии, многоугольники, круги и др.
  • Построение двумя способами: визуальное на плане или путем точных замеров
  • Создание опорных точек 8мя способами (например, засечки)
  • Функции редактирования объектов: размеры, поворот, отражение, клонирование, обмеры, стили, вершины, объединение, разделение, точное перемещение
  • Контроль правильности чертежа до начала построений и после
  • Автоматическое распознавание помещений, промеров, формул площадей
  • Создание меток и подписей на основе характеристик элементов и динамическое их обновление
  • Подготовка печатных планов любой сложности (поэтажные планы, схемы участка и др.)
  • Формирование отчетов (журналов и экспликации) в соответствии с украинским законодательством на основе анализа элементов плана
  • Импорт проектов, подготовленных в других чертежных программах, также экспорт в них
  • Импорт сканированных изображений для использования в качестве подложки
  • Готовая библиотека объектов построения (стены двери, окна, колонны, сантехника, вентиляция, проемы, лестницы, лифты и т.д.)
  • Библиотека условных знаков элементов абриса 1:500 масштаба
Что нового в AvisБТИ 1.5.210100?
  • Добавлены новые объекты: ниша, перегородка, круглая колонна.
  • Ускорена загрузка программы, убрана активация, добавлено восстановление при сбоях.
  • Добавлен внемасштабный режим для плана.
  • Добавлены новые виды меток: вытянутые и вертикальные.
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