AvisБТИ - профессиональная система для технической инвентаризации объектов недвижимости.

Данное приложение содержит набор поэтажных планов и абрис, а также характеристики объекта недвижимости. Объекты на карте могут иметь свойства, по которым потом составляются отчеты, например, помещения в поэтажных планах или сооружения в схеме участка.

В построениях программа использует знакомые понятия: стена, дверь, окно, которые имеют заданные характеристики: тип, длина, ширина, материал. Использование такого подхода облегчает построение плана, а потом и определение помещений, обсчет площадей, заполнение журналов.

Само построение просто и понятно как специалисту, так и новичку. Рисование происходит на бесконечном полотне, путем нажимания мышки в узловых местах. При этом всегда доступна панель точных расчетов и калькулятор. Функционал программы порадует проектировщиков множеством полезных мелочей, вроде автоматических привязок к соседним узлам, динамического определения параллельности, перпендикулярности, наложения на линию, нахождения на продлении линии, взаимного пересечения, автоматического встраивания окон, дверей в стены. И даже при ошибке в построении – предусмотрена панель точного корректирования.

Готовая библиотека конструктивных элементов справится с любой задачей. В наличии стены разных типов и материалов, окна, двери, проемы, лестницы, оборудование вентиляционное, печное, газовое, сантехническое и т.д. При этом нет ограничений в создании собственных объектов или назначении объекту любого другого стиля. Схему земельного участка удобно строить условными знаками 1:500 масштаба. Любой нестандартный объект можно отстроить с помощью базовых инструментов (точка, линия, многоугольник, круг и т.д.) и занести его в библиотеку.

Кроме того, необходимо отметить полное соответствие условных знаков, отчетов и планов украинскому законодательству, включая все последние изменения к инструкциям.

Основные функции AvisБТИ: