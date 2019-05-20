SoundVolumeView для Windows

SoundVolumeView 1.86

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SoundVolumeView 1.86Описание   Скачать SoundVolumeView 1.86СКАЧАТЬ (88 Кб) Скриншоты SoundVolumeView 1.86Скриншоты (2)   Статистика SoundVolumeView 1.86Статистика   Отзывы о SoundVolumeView 1.86Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SoundVolumeView - простая утилита, отображающая общую информацию о всех активных звуковых компонентах в системе, текущем уровне громкости, и позволяет мгновенно отключать/включать найденные звуковые компоненты. Также программа позволяет сохранить звуковой профиль в файл, содержащий текущий уровень громкости и выключенные/включенные устройства, после чего файл может быть загружен в любое время и установленные настройки будут задействованы.

Кроме того, включена обширная поддержка командной строки, которая позволяет сохранять/загружать профили, изменять текущий объем каждой звуковой компоненты и отключать/включать микрофон каждого звукового устройства без отображения пользовательского интерфейса.

SoundVolumeView
SoundVolumeView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 599
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши

Audio Amplifier Pro 2.2.0

Audio Amplifier Pro - инструмент для регулировки уровня звучания аудио и видео файлов

Realtek AC97 Driver 4.06

Realtek AC97 Driver - пакет драйверов для интегрированной аудиосистемы AC'97 в материнских платах на чипах от RealTek, включая ALC101, ALC201, ALC202, ALC203,

SunVox 1.9.4c

SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером

MorphVOX Junior 2.9

MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового

Аура Леса - дневного и ночного 2.8.7k.204

Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)

скачать Adguard

Отзывы о программе SoundVolumeView

Admin

Отзывов о программе SoundVolumeView 1.86 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 