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Soft4Boost Video to Flash для Windows

Soft4Boost Video to Flash 6.2.7.193

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Описание Soft4Boost Video to Flash 6.2.7.193Описание   Скачать Soft4Boost Video to Flash 6.2.7.193СКАЧАТЬ (37,77 Мб) Скриншоты Soft4Boost Video to Flash 6.2.7.193Скриншоты (4)   Статистика Soft4Boost Video to Flash 6.2.7.193Статистика   Отзывы о Soft4Boost Video to Flash 6.2.7.193Отзывы (0)  
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Soft4boost Video to Flash - видео-инструмент для создания флэш-видео в формате .FLV для дальнейшего использования и размещения на сайте или блоге. Программа очень проста в использовании и позволит освоить свой функционал даже абсолютному новичку.

Основные возможности программы:

  • Конвертирование видео-файлов в Flash Video (FLV);
  • Применение уникальных стилей флэш-плеера;
  • Создание HTML-страницы со встроенным видео;
  • Изменение параметров выходного видео;
  • Добавление изображения в качестве водяного знака на выходное видео.
Soft4Boost Video to Flash
Soft4Boost Video to Flash
Soft4Boost Video to Flash
Soft4Boost Video to Flash
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 337
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Soft4Boost Video to Flash

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