Defender Control 1.6
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и настраивать интегрированный в систему Windows Defender. Утилита очень
Punto Switcher 4.4.3.407
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"
UltraUXThemePatcher 3.8.2
UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не имеет графической оболочки как таковой. Устанавливается она
CPU-Control 2.1
CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и
StartIsBack++ 2.9.4
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7
Rainmeter 4.3.1 Final / 4.4.0 Beta
Rainmeter - набор виджетов в стиле Windows 7, который можно редактировать в зависимости от своих предпочтений и потребностей. Программа отображает на рабочем столе