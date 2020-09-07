QTTabBar для Windows

QTTabBar 1042

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Описание QTTabBar 1042Описание   Скачать QTTabBar 1042СКАЧАТЬ (3,58 Мб) Скриншоты QTTabBar 1042Скриншоты (5)   Статистика QTTabBar 1042Статистика   Отзывы о QTTabBar 1042Отзывы (5)  
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4.10 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
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QTTabBar - это удобное расширение Проводника Windows, значительно упрощающее работу, т.к. дает возможность открывать вкладки внутри одного диалогового окна Проводника.

Это приложение действительно полезно, работа в Проводнике становится подобна работе в браузере, когда новая страница открывается во вкладке, а не отдельном окне. Кроме того, утилита позволяет запоминать открытые вкладки, имеет свой фильтр и горячие клавиши, поддерживает различные плагины, а также дает возможность предпросмотра содержимого текстовых и графических файлов.

Что нового в QTTabBar 1042?
  • Улучшения в работе программы
QTTabBar
QTTabBar
QTTabBar
QTTabBar
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)16 / 21 364
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе QTTabBar

D про QTTabBar 1040 [12-06-2019]

Не представляю проводник без КТТАБ
4 | 3 | Ответить

Дмитрий про QTTabBar 1040 [04-04-2019]

Как удалить данную программу?
7 | 12 | Ответить

SAM-SON про QTTabBar 1038 [14-03-2019]

Прога удобная. Но недавно слетела какая-то настойка, так, чтобы дополнительные вкладки открывались в одном окне. То есть, если из-какой-программы открываю папку - открывается отдельное окно. НЕ очень удобно. Может кто-то подскажет, что в настройках изменить нужно?
3 | 3 | Ответить

Alemox про QTTabBar 1038 [25-04-2018]

Из окна в окно перетаскиванием не удобно копировать, поэтому в топку.
2 | 3 | Ответить

madvik про QTTabBar 262 [10-12-2013]

Прога очень удобная давно пользуюсь, но по сравнению с версией для ХР набор интруменнтов просто убогий.
3 | 10 | Ответить

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