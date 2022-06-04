Recover My Files - программа позволяет восстанавливать файлы, удаленные через Корзину в операционных системах Windows или потерянные в результате форматирования диска, удаленные вирусами или стертые из-за неожиданного сбоя в работе ПК.

Утилита проста в использовании, не требует тонкой настройки, может восстанавливать данные на жестких дисках, дискетах, zip, compact flash, smart media или любом другом съемном устройстве хранения данных. Recover My Files может работать с файловыми системами: FAT 12, FAT 16, FAT 32 и NTFS.