Recover My Files для Windows
|Оценка:
|4.47/5 голосов - 112
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.95
|Версия:
|6.4.2.2585 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GetData
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 137 942 | Статистика
|Размер:
|173,46 Мб
Recover My Files - программа позволяет восстанавливать файлы, удаленные через Корзину в операционных системах Windows или потерянные в результате форматирования диска, удаленные вирусами или стертые из-за неожиданного сбоя в работе ПК.
Утилита проста в использовании, не требует тонкой настройки, может восстанавливать данные на жестких дисках, дискетах, zip, compact flash, smart media или любом другом съемном устройстве хранения данных. Recover My Files может работать с файловыми системами: FAT 12, FAT 16, FAT 32 и NTFS.
Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...
R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем...
R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию...
DMDE (DM Disk Editor) - программа для редактирования дисков и восстановления данных на жестких и...
Puran File Recovery - утилита для восстановления удаленных или поврежденных файлов. Программа...
HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет...
Отзывы о программе Recover My Files
Бусик в ответ no name про Recover My Files 6.2.2.2539 [24-07-2020]
Роман про Recover My Files 6.1.2.2479 [26-01-2018]
Непогана програма. Після форматування пройшла 500GB за 4 години і майже все було відновлено чи знайдено з невеликими помилками.
3 | 2 | Ответить
Чебурашка про Recover My Files 5.2.1.1964 [03-04-2015]
Класс, спасибо, прога супер, с трех флешек инфу вытащил уже!
2 | 2 | Ответить
Гуцул про Recover My Files 5.2.1.1964 [29-12-2013]
На ДВД-РВ диску не восстановлює нічого. Взагалі його не бачить.
2 | 6 | Ответить
Tolik про Recover My Files 4.9.6.1518 [15-06-2012]
Ребята, EasyRecovery_Pro_6.22_Portable намного лучше и бесплатная, не нужно искать ключ или покупать хлам
9 | 12 | Ответить