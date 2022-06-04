Recover My Files для Windows

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Оценка: 4.47/5 голосов - 112
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.95
Версия:6.4.2.2585 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):4 / 137 942 | Статистика
Размер:173,46 Мб
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Recover My Files скриншот № 3
Recover My Files скриншот № 4

Recover My Files - программа позволяет восстанавливать файлы, удаленные через Корзину в операционных системах Windows или потерянные в результате форматирования диска, удаленные вирусами или стертые из-за неожиданного сбоя в работе ПК.

Утилита проста в использовании, не требует тонкой настройки, может восстанавливать данные на жестких дисках, дискетах, zip, compact flash, smart media или любом другом съемном устройстве хранения данных. Recover My Files может работать с файловыми системами: FAT 12, FAT 16, FAT 32 и NTFS.

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Отзывы о программе Recover My Files

no name про Recover My Files 6.2.2.2539 [19-07-2020]

где ключ для активации?
1 | 9 | Ответить

Бусик в ответ no name про Recover My Files 6.2.2.2539 [24-07-2020]

У ключника из Матрицы!
1 | 9 | Ответить

Роман про Recover My Files 6.1.2.2479 [26-01-2018]

Непогана програма. Після форматування пройшла 500GB за 4 години і майже все було відновлено чи знайдено з невеликими помилками.
3 | 2 | Ответить

Чебурашка про Recover My Files 5.2.1.1964 [03-04-2015]

Класс, спасибо, прога супер, с трех флешек инфу вытащил уже!
2 | 2 | Ответить

Гуцул про Recover My Files 5.2.1.1964 [29-12-2013]

На ДВД-РВ диску не восстановлює нічого. Взагалі його не бачить.
2 | 6 | Ответить

Tolik про Recover My Files 4.9.6.1518 [15-06-2012]

Ребята, EasyRecovery_Pro_6.22_Portable намного лучше и бесплатная, не нужно искать ключ или покупать хлам
9 | 12 | Ответить

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