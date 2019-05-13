MiTeC Task Manager Deluxe для Windows

MiTeC Task Manager Deluxe 2.81.0

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Описание MiTeC Task Manager Deluxe 2.81.0Описание   Скачать MiTeC Task Manager Deluxe 2.81.0СКАЧАТЬ (2,73 Мб) Скриншоты MiTeC Task Manager Deluxe 2.81.0Скриншоты (6)   Статистика MiTeC Task Manager Deluxe 2.81.0Статистика   Отзывы о MiTeC Task Manager Deluxe 2.81.0Отзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Task Manager Deluxe - утилита для предоставления полной информации о компонентах системы с мощными функциями, которые доступны в стандартном диспетчере задач Windows, в удобном портативном корпусе со многими улучшениями. Программа не требует установки и не оставляет никаких следов в системе после своей работы.

Есть режим AutoRefresh, обеспечивающий автоматическое обновление текущего экрана через определенный временной интервал. Просмотр сеанса содержит автоматический журнал сессии, в котором регистрируется каждый вход, выход, изменение статуса и др. параметры, что особенно полезно на терминальных серверах для просмотра активности пользователей.

Программа предлагает просмотр и администрирование в следующих областях:

  • Состояние процессов
  • Windows
  • Услуги
  • Сеансы
  • Autoruns
  • Сетевое окружение
  • Сведения о системе и производительности
MiTeC Task Manager Deluxe
MiTeC Task Manager Deluxe
MiTeC Task Manager Deluxe
MiTeC Task Manager Deluxe
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 235
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе MiTeC Task Manager Deluxe

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