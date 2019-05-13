MiTeC Task Manager Deluxe

Task Manager Deluxe - утилита для предоставления полной информации о компонентах системы с мощными функциями, которые доступны в стандартном диспетчере задач Windows, в удобном портативном корпусе со многими улучшениями. Программа не требует установки и не оставляет никаких следов в системе после своей работы.

Есть режим AutoRefresh, обеспечивающий автоматическое обновление текущего экрана через определенный временной интервал. Просмотр сеанса содержит автоматический журнал сессии, в котором регистрируется каждый вход, выход, изменение статуса и др. параметры, что особенно полезно на терминальных серверах для просмотра активности пользователей.

Программа предлагает просмотр и администрирование в следующих областях: