WhoIsConnectedSniffer для Windows

WhoIsConnectedSniffer 1.15

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Описание WhoIsConnectedSniffer 1.15Описание   Скачать WhoIsConnectedSniffer 1.15СКАЧАТЬ (306 Кб) Скриншоты WhoIsConnectedSniffer 1.15Скриншоты (2)   Статистика WhoIsConnectedSniffer 1.15Статистика   Отзывы о WhoIsConnectedSniffer 1.15Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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WhoIsConnectedSniffer - это инструмент, который способен просканировать сетевые подключения ПК с использованием драйвера захвата (Winpcap или MS Network Monitor) и отобразить список компьютеров и устройств, подключенных к сети. Утилита использует различные протоколы для обнаружения сетевых подключений, включая ARP, UDP, DHCP, MDNS и браузерный.

Для каждого обнаруженного компьютера или устройства отображается информация о нем: IP-адрес, MAC-адрес, имя, описание, операционная система, сетевой адаптер, адрес IPv6. В отличие от других подобных программ, WhoIsConnectedSniffer не отправляет пакеты на другие компьютеры и устройства, тем самым не обнаруживая своей работы.

После сбора всей информации об устройствах данные легко экспортируются в удобный для просмотра и хранения файл.

WhoIsConnectedSniffer
WhoIsConnectedSniffer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 456
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСканеры, сниферы
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Отзывы о программе WhoIsConnectedSniffer

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