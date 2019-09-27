WhoIsConnectedSniffer - это инструмент, который способен просканировать сетевые подключения ПК с использованием драйвера захвата (Winpcap или MS Network Monitor) и отобразить список компьютеров и устройств, подключенных к сети. Утилита использует различные протоколы для обнаружения сетевых подключений, включая ARP, UDP, DHCP, MDNS и браузерный.

Для каждого обнаруженного компьютера или устройства отображается информация о нем: IP-адрес, MAC-адрес, имя, описание, операционная система, сетевой адаптер, адрес IPv6. В отличие от других подобных программ, WhoIsConnectedSniffer не отправляет пакеты на другие компьютеры и устройства, тем самым не обнаруживая своей работы.

После сбора всей информации об устройствах данные легко экспортируются в удобный для просмотра и хранения файл.