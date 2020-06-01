Mem Reduct 3.3.5
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает
RamBooster 2.0
RamBooster - программа для оптимизации оперативной памяти. Отслеживает использование системой оперативной памяти и автоматически освобождает заданный пользователем
GFX Memory Speed Benchmark 1.1.14.16
GFX Memory Speed Benchmark - утилита для тестирования скорости записи и чтения информации оперативной памятью и видеокартой компьютера
Memory Cleaner 2.60
Memory Cleaner - одна из самых простых утилит для оценки загруженности оперативной памяти ПК с возможностью оптимизации ее использования
Wise Memory Optimizer 3.6.7.111
Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК
CacheBoost 5.0.2.3
CacheBoost - программа для оптимизации системного кэша и оперативной памяти, повышения производительности и стабильности системы