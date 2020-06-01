RAMExpert для Windows

RAMExpert 1.15.0.37

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Описание RAMExpert 1.15.0.37Описание   Скачать RAMExpert 1.15.0.37СКАЧАТЬ (2,13 Мб) Скриншоты RAMExpert 1.15.0.37Скриншоты (1)   Статистика RAMExpert 1.15.0.37Статистика   Отзывы о RAMExpert 1.15.0.37Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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RAMExpert - это небольшая утилита, которая предоставляет полную информацию об системной оперативной памяти RAM (Random Access Memory). После анализа программа отобразит рекомендации по необходимым обновлениям в случае необходимости.

Основные возможности:

  • Очистка данных RAM производителя
  • Доступ к спецификации производителя
  • Предписания к обновлению на основании анализа системных плат
  • Индикация использования памяти в режиме реального времени
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс
RAMExpert
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 8 878
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОперативная память
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Отзывы о программе RAMExpert

Дмитрий про RAMExpert 1.9.2.22 [30-09-2017]

Не работает для WinXP
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