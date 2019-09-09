Wise Memory Optimizer 3.66.110

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4.40 из 5, всего оценок - 135 Рейтинг программы - 4.40 из 5

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5 Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК. Позволяет высвободить и настроить оперативную память, занятую бесполезными приложениями для повышения производительности ПК. Проста в использовании, подходит как для новичков, так и экспертам. Возможности программы: Динамический график в режиме реального времени, отображающий состояние памяти. Вы сможете в любое время наблюдать размеры свободной (зеленый) и используемой памяти (красный).

Возможность автоматической оптимизации оперативной памяти.

Освобождение заданного значения памяти. Что нового в Wise Memory Optimizer 3.66.110?

Исправлены ошибки

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