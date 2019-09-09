Wise Memory Optimizer для Windows

Wise Memory Optimizer 3.66.110

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Описание Wise Memory Optimizer 3.66.110Описание   Скачать Wise Memory Optimizer 3.66.110СКАЧАТЬ (2,47 Мб) Скриншоты Wise Memory Optimizer 3.66.110Скриншоты (2)   Статистика Wise Memory Optimizer 3.66.110Статистика   Отзывы о Wise Memory Optimizer 3.66.110Отзывы (35)  
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4.40 из 5, всего оценок - 135
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК. Позволяет высвободить и настроить оперативную память, занятую бесполезными приложениями для повышения производительности ПК. Проста в использовании, подходит как для новичков, так и экспертам.

Возможности программы:

  • Динамический график в режиме реального времени, отображающий состояние памяти. Вы сможете в любое время наблюдать размеры свободной (зеленый) и используемой памяти (красный).
  • Возможность автоматической оптимизации оперативной памяти.
  • Освобождение заданного значения памяти.
Что нового в Wise Memory Optimizer 3.66.110?
  • Исправлены ошибки
Wise Memory Optimizer
Wise Memory Optimizer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)34 / 133 902
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОперативная память
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Отзывы о программе Wise Memory Optimizer

andrew про Wise Memory Optimizer 3.52.103 [27-05-2018]

что-то не верится что она как-то работает реально.Очередная пустышка
2 | 14 | Ответить

Cергей про Wise Memory Optimizer 3.52.103 [24-03-2018]

Граммотная,простая,удобная,-СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКАМ.Побольше бы ТАКИХ программ !
| | Ответить

саша в ответ Cергей про Wise Memory Optimizer 3.62.106 [06-09-2018]

где на етом сайте скачать
3 | 17 | Ответить

ИВАН про Wise Memory Optimizer 3.52.103 [24-01-2018]

прога прост отлична в PUBG стало 120 фпс на средних настройках , а было на очень низких 50-60
4 | 4 | Ответить

бомжик про Wise Memory Optimizer 3.52.103 [09-12-2017]

топчик скачал и все не лагает
| 1 | Ответить

Сергей про Wise Memory Optimizer 3.52.103 [13-11-2017]

Отлично! Результат сразу после первого запуска!!!
Браузер подвисал на интерактивных элементах, запустил программу, оптимизировал и всё стало на свои места - никаких тормозов!
| | Ответить

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