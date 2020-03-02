QuickMemoryTestOK для Windows

QuickMemoryTestOK 1.11

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Описание QuickMemoryTestOK 1.11Описание   Скачать QuickMemoryTestOK 1.11СКАЧАТЬ (174 Кб) Скриншоты QuickMemoryTestOK 1.11Скриншоты (2)   Статистика QuickMemoryTestOK 1.11Статистика   Отзывы о QuickMemoryTestOK 1.11Отзывы (0)  
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QuickMemoryTestOK - небольшая, но эффективная утилита для быстрой проверки оперативной памяти на наличие ошибок.

По словам разработчика, утилита также может быть использована для изучения поведения ПК при большом использовании памяти и определения того, является ли это причиной системных ошибок. Присутствует возможность выполнять индивидуальные тесты и отслеживать поведение с высокой нагрузкой на оперативную память.

Ключевые особенности программы:

  • Быстрый тест памяти.
  • Возможность поставить тестирование на паузу для мониторинга ПК с высокой нагрузкой на оперативную память.
  • Настраиваемые тестовые запуски.
  • Очистка отображения состояния памяти.
  • Мониторинг загрузки процессора.
  • Просмотр основных характеристик памяти и системы.
  • Небольшой размер программы.
  • Малое потребление системных ресурсов.
  • Не требует установки.
QuickMemoryTestOK
QuickMemoryTestOK
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе QuickMemoryTestOK

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