Mem Reduct для Windows
|Оценка:
|3.82/5 голосов - 890
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Henry++
|Категории:
|Настройка, оптимизация - Оперативная память
|Загрузок (сегодня/всего):
|306 / 1 340 136 | Статистика
|Размер:
|381 Кб
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Mem Reduct - небольшое приложение для освобождения страниц памяти системы. Дает возможность освободить системный кэш, модифицированные и простаивающие страницы памяти. В результате позволяет до 25% уменьшить память. Не требует установки.
Возможности программы:
- Получение максимальной информации об используемой памяти
- Сравнение памяти после очистки
- Настраиваемая очистка памяти
- Маленький размер программы
- Доступен полный исходный код
- Портативность (никаких записей в реестр или в системные папки, все настройки хранятся в папке с программой)
- Не требуется установки никаких модулей, сторонних программ в систему
- добавлены правила игнорирования (win10+)
- добавлена темная тема
- добавлена очистка кеша регистра
- улучшена стабильность
- обновлены переводы
- обновлен sdk проекта
- исправлен интерфейс командной строки (issue #204)
- исправлены другие незначительные ошибки
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Отзывы о программе Mem Reduct
Andy про Mem Reduct 3.4 [28-10-2024]
Ставил на компьютер с windows 7. Памяти достаточно, 16Гб, когда не работает, просто выключается на сон для последующего быстрого включения, в течении месяца память забивается примерно на 80% и после этого компьютер с периодичностью раз в месяц - три уходит в синий экран. Это терпимо. Теперь установил эту программу и память не забивается больше 30%, очистка по таймеру 10 минут, настройки дефолтные. Компьютер в синие экраны не бросает, протестирую, если избавлюсь от периодических синих экранов будет вообще замечательно и дополню отзыв.
| | Ответить
сосун228 про Mem Reduct 3.4 [12-04-2024]
и так что я могу сказать про эту программу:
1.убрала реально весь кэш с ПК
2.теперь у меня 5.50 оперативки когда было толкьо 2гб
3.советую тем у кого ПК довольно старый примерно 2-4 лет
оценка 5!.
6 | 21 | Ответить
lightless про Mem Reduct 3.4 [05-12-2022]
Пользовался программой больше года, всё было хорошо, но недавно я заметил, что когда я запускаю программу и очищаю оперативку, диск загружается под 100%. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста
37 | 177 | Ответить
Никита про Mem Reduct 3.4 [09-07-2022]
Пользовался неделю потом при лёгких задач проц начал грузиться под 100% 95 градусов снёс прогу всё встало в норму
27 | 30 | Ответить
Денис про Mem Reduct 3.4 [17-03-2022]
Все кто пишет , что программа работает на ура и т.д.Спешу вас разочаровать .Лично на своём примере и на своих ошибках , хочу сказать , что программа работает до поры , до времени , у меня 4гб оперативки и решил установить эту программу , всё вроде нормально, память отчищается , но через какое то время перед использованием тяжёлой программы к примеру как игры или ещё что то , появился синий экран и после перезагрузки слетали драйвера на видеокарту, после ещё одной перезагрузки драйвера вставали на место , но тяжёлые программы после этого не давал запускать
При каждом запуске какой либо игры или подобному вылазил синий экран
Думал проблема в жёстком диске .Решил унеси в ремонт и после ремонта мне выявили проблему , что оперативная память выдает ошибки и это ознает что проблема была в ней , хотя до установки этой программы компьютер был полностью исправен
Итог сгоревшая операвка и потраченные нервы и деньги
Устанавливаете на свой страх и риск , но в скором времени эта программа сожжёт и ваши оперативки
30 | 54 | Ответить
Alex1209 в ответ Денис про Mem Reduct 3.4 [27-06-2022]
Не стоит списывать умершую у себя ОЗУ на эту программу. Я нормально её настроил и уже три года моя память физически целая хоть модулям уже под семь лет.
21 | 20 | Ответить
Сомневающийся в ответ Alex1209 про Mem Reduct 3.4 [02-11-2022]
как ты можешь использовать эту прогу 3 года и быть уверенным в ней, если ее написали менее 3 лет назад?=)
13 | 15 | Ответить
Данил в ответ Денис про Mem Reduct 3.4 [03-01-2023]
Почти все так же как и ты описал, кроме как заменой оперативки не решить вопрос ?
8 | 17 | Ответить