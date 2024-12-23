Отзывы о программе Mem Reduct

Andy Ставил на компьютер с windows 7. Памяти достаточно, 16Гб, когда не работает, просто выключается на сон для последующего быстрого включения, в течении месяца память забивается примерно на 80% и после этого компьютер с периодичностью раз в месяц - три уходит в синий экран. Это терпимо. Теперь установил эту программу и память не забивается больше 30%, очистка по таймеру 10 минут, настройки дефолтные. Компьютер в синие экраны не бросает, протестирую, если избавлюсь от периодических синих экранов будет вообще замечательно и дополню отзыв.

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сосун228 и так что я могу сказать про эту программу:

1.убрала реально весь кэш с ПК

2.теперь у меня 5.50 оперативки когда было толкьо 2гб

3.советую тем у кого ПК довольно старый примерно 2-4 лет

оценка 5!.

6 | 21 | Ответить

lightless Пользовался программой больше года, всё было хорошо, но недавно я заметил, что когда я запускаю программу и очищаю оперативку, диск загружается под 100%. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста

37 | 177 | Ответить

Никита Пользовался неделю потом при лёгких задач проц начал грузиться под 100% 95 градусов снёс прогу всё встало в норму

27 | 30 | Ответить

Денис Все кто пишет , что программа работает на ура и т.д.Спешу вас разочаровать .Лично на своём примере и на своих ошибках , хочу сказать , что программа работает до поры , до времени , у меня 4гб оперативки и решил установить эту программу , всё вроде нормально, память отчищается , но через какое то время перед использованием тяжёлой программы к примеру как игры или ещё что то , появился синий экран и после перезагрузки слетали драйвера на видеокарту, после ещё одной перезагрузки драйвера вставали на место , но тяжёлые программы после этого не давал запускать

При каждом запуске какой либо игры или подобному вылазил синий экран

Думал проблема в жёстком диске .Решил унеси в ремонт и после ремонта мне выявили проблему , что оперативная память выдает ошибки и это ознает что проблема была в ней , хотя до установки этой программы компьютер был полностью исправен

Итог сгоревшая операвка и потраченные нервы и деньги

Устанавливаете на свой страх и риск , но в скором времени эта программа сожжёт и ваши оперативки

30 | 54 | Ответить

Alex1209 Денис Не стоит списывать умершую у себя ОЗУ на эту программу. Я нормально её настроил и уже три года моя память физически целая хоть модулям уже под семь лет.

21 | 20 | Ответить

Сомневающийся Alex1209 как ты можешь использовать эту прогу 3 года и быть уверенным в ней, если ее написали менее 3 лет назад?=)

13 | 15 | Ответить