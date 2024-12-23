Mem Reduct для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.82/5 голосов - 890
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Настройка, оптимизация - Оперативная память
Загрузок (сегодня/всего):306 / 1 340 136 | Статистика
Размер:381 Кб
СКАЧАТЬ
Mem Reduct скриншот № 1
Mem Reduct скриншот № 2
Mem Reduct скриншот № 3
Mem Reduct скриншот № 4

Mem Reduct - небольшое приложение для освобождения страниц памяти системы. Дает возможность освободить системный кэш, модифицированные и простаивающие страницы памяти. В результате позволяет до 25% уменьшить память. Не требует установки.

Возможности программы:

  • Получение максимальной информации об используемой памяти
  • Сравнение памяти после очистки
  • Настраиваемая очистка памяти
  • Маленький размер программы
  • Доступен полный исходный код
  • Портативность (никаких записей в реестр или в системные папки, все настройки хранятся в папке с программой)
  • Не требуется установки никаких модулей, сторонних программ в систему
Что нового в Mem Reduct 3.5?
  • добавлены правила игнорирования (win10+)
  • добавлена темная тема
  • добавлена очистка кеша регистра
  • улучшена стабильность
  • обновлены переводы
  • обновлен sdk проекта
  • исправлен интерфейс командной строки (issue #204)
  • исправлены другие незначительные ошибки
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

скачать CCleanerCCleaner 6.31.11415

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.5

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать Mem ReductMem Reduct 3.4

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать Win 10 TweakerWin 10 Tweaker 20.3

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...

скачать Process HackerProcess Hacker 2.39.124

Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с...

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 6.31.11415

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

Отзывы о программе Mem Reduct

Andy про Mem Reduct 3.4 [28-10-2024]

Ставил на компьютер с windows 7. Памяти достаточно, 16Гб, когда не работает, просто выключается на сон для последующего быстрого включения, в течении месяца память забивается примерно на 80% и после этого компьютер с периодичностью раз в месяц - три уходит в синий экран. Это терпимо. Теперь установил эту программу и память не забивается больше 30%, очистка по таймеру 10 минут, настройки дефолтные. Компьютер в синие экраны не бросает, протестирую, если избавлюсь от периодических синих экранов будет вообще замечательно и дополню отзыв.
| | Ответить

сосун228 про Mem Reduct 3.4 [12-04-2024]

и так что я могу сказать про эту программу:
1.убрала реально весь кэш с ПК
2.теперь у меня 5.50 оперативки когда было толкьо 2гб
3.советую тем у кого ПК довольно старый примерно 2-4 лет
оценка 5!.
6 | 21 | Ответить

lightless про Mem Reduct 3.4 [05-12-2022]

Пользовался программой больше года, всё было хорошо, но недавно я заметил, что когда я запускаю программу и очищаю оперативку, диск загружается под 100%. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста
37 | 177 | Ответить

Никита про Mem Reduct 3.4 [09-07-2022]

Пользовался неделю потом при лёгких задач проц начал грузиться под 100% 95 градусов снёс прогу всё встало в норму
27 | 30 | Ответить

Денис про Mem Reduct 3.4 [17-03-2022]

Все кто пишет , что программа работает на ура и т.д.Спешу вас разочаровать .Лично на своём примере и на своих ошибках , хочу сказать , что программа работает до поры , до времени , у меня 4гб оперативки и решил установить эту программу , всё вроде нормально, память отчищается , но через какое то время перед использованием тяжёлой программы к примеру как игры или ещё что то , появился синий экран и после перезагрузки слетали драйвера на видеокарту, после ещё одной перезагрузки драйвера вставали на место , но тяжёлые программы после этого не давал запускать
При каждом запуске какой либо игры или подобному вылазил синий экран
Думал проблема в жёстком диске .Решил унеси в ремонт и после ремонта мне выявили проблему , что оперативная память выдает ошибки и это ознает что проблема была в ней , хотя до установки этой программы компьютер был полностью исправен
Итог сгоревшая операвка и потраченные нервы и деньги
Устанавливаете на свой страх и риск , но в скором времени эта программа сожжёт и ваши оперативки
30 | 54 | Ответить

Alex1209 в ответ Денис про Mem Reduct 3.4 [27-06-2022]

Не стоит списывать умершую у себя ОЗУ на эту программу. Я нормально её настроил и уже три года моя память физически целая хоть модулям уже под семь лет.
21 | 20 | Ответить

Сомневающийся в ответ Alex1209 про Mem Reduct 3.4 [02-11-2022]

как ты можешь использовать эту прогу 3 года и быть уверенным в ней, если ее написали менее 3 лет назад?=)
13 | 15 | Ответить

Данил в ответ Денис про Mem Reduct 3.4 [03-01-2023]

Почти все так же как и ты описал, кроме как заменой оперативки не решить вопрос ?
8 | 17 | Ответить

Читать все отзывы (73) / Добавить отзыв