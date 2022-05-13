RamMap - небольшая системная утилита для оценки использования оперативной памяти вашего компьютера. Этот инструмент анализирует все процессы на ПК и в наглядном виде показывает, что же "поглощает" ресурсы оперативки в данный момент: работающие программы и службы, драйвера, ядро операционки, различные компоненты и модули, библиотеки и т.д.

Кроме того, тут можно детально увидеть каждый рабочий процесс, познакомиться с общей и расширенной информацией о файле, сохранить текущее состояние оперативки для последующего анализа, обновить данные использования RAM-памяти и применить некоторые другие опции.

В целом, все достаточно просто, но вместе с тем информативно - оценив, что больше всего расходует ресурсы оперативной памяти, вы сможете принять соответствующие меры и повысить быстродействие и производительность своей конфигурации железа.