RamMap для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.61 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mark Russinovich
|Категория:
|Оперативная память
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 9 215 | Статистика
|Размер:
|671 Кб
RamMap - небольшая системная утилита для оценки использования оперативной памяти вашего компьютера. Этот инструмент анализирует все процессы на ПК и в наглядном виде показывает, что же "поглощает" ресурсы оперативки в данный момент: работающие программы и службы, драйвера, ядро операционки, различные компоненты и модули, библиотеки и т.д.
Кроме того, тут можно детально увидеть каждый рабочий процесс, познакомиться с общей и расширенной информацией о файле, сохранить текущее состояние оперативки для последующего анализа, обновить данные использования RAM-памяти и применить некоторые другие опции.
В целом, все достаточно просто, но вместе с тем информативно - оценив, что больше всего расходует ресурсы оперативной памяти, вы сможете принять соответствующие меры и повысить быстродействие и производительность своей конфигурации железа.
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