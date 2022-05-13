RamMap для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.61 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Оперативная память
Загрузок (сегодня/всего):2 / 9 215 | Статистика
Размер:671 Кб
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RamMap - небольшая системная утилита для оценки использования оперативной памяти вашего компьютера. Этот инструмент анализирует все процессы на ПК и в наглядном виде показывает, что же "поглощает" ресурсы оперативки в данный момент: работающие программы и службы, драйвера, ядро операционки, различные компоненты и модули, библиотеки и т.д.

Кроме того, тут можно детально увидеть каждый рабочий процесс, познакомиться с общей и расширенной информацией о файле, сохранить текущее состояние оперативки для последующего анализа, обновить данные использования RAM-памяти и применить некоторые другие опции.

В целом, все достаточно просто, но вместе с тем информативно - оценив, что больше всего расходует ресурсы оперативной памяти, вы сможете принять соответствующие меры и повысить быстродействие и производительность своей конфигурации железа.

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