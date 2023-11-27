ArsClip для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.38 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 070 | Статистика
Размер:3,61 Мб
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ArsClip - небольшая полезная утилита для расширения возможностей стандартного буфера обмена. Она сохраняет все, что попадает в буфер обмена и размещает иконку того приложения, откуда была сделана копия. При желании такое отслеживание можно отключить и копирования в буфер не будет.

При выборе той или иной иконки появляется его предварительный просмотр, что достаточно удобно при работе с картинками и большими текстовыми документами. Продуманно выполнен механизм создания горячих клавиш, с помощью которых значительно упрощается вставка скопированной информации в программы и документы.

В целом функционал этой небольшой программы достаточно разнообразен, что позволяет индивидуально настроить работу инструмента. В сочетании с понятным и не загроможденным интерфейсом ArsClip может пригодиться для облегчения повседневной работы за компьютером.

Что нового в ArsClip 5.38?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе ArsClip

Архип про ArsClip 5.20 [21-03-2017]

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