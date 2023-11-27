ArsClip для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.38 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|joejoesoft
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 070 | Статистика
|Размер:
|3,61 Мб
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ArsClip - небольшая полезная утилита для расширения возможностей стандартного буфера обмена. Она сохраняет все, что попадает в буфер обмена и размещает иконку того приложения, откуда была сделана копия. При желании такое отслеживание можно отключить и копирования в буфер не будет.
При выборе той или иной иконки появляется его предварительный просмотр, что достаточно удобно при работе с картинками и большими текстовыми документами. Продуманно выполнен механизм создания горячих клавиш, с помощью которых значительно упрощается вставка скопированной информации в программы и документы.
В целом функционал этой небольшой программы достаточно разнообразен, что позволяет индивидуально настроить работу инструмента. В сочетании с понятным и не загроможденным интерфейсом ArsClip может пригодиться для облегчения повседневной работы за компьютером.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе ArsClip
Архип про ArsClip 5.20 [21-03-2017]
После удаления оставляет хвосты по системе (Win 10)...
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