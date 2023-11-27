ArsClip - небольшая полезная утилита для расширения возможностей стандартного буфера обмена. Она сохраняет все, что попадает в буфер обмена и размещает иконку того приложения, откуда была сделана копия. При желании такое отслеживание можно отключить и копирования в буфер не будет.

При выборе той или иной иконки появляется его предварительный просмотр, что достаточно удобно при работе с картинками и большими текстовыми документами. Продуманно выполнен механизм создания горячих клавиш, с помощью которых значительно упрощается вставка скопированной информации в программы и документы.

В целом функционал этой небольшой программы достаточно разнообразен, что позволяет индивидуально настроить работу инструмента. В сочетании с понятным и не загроможденным интерфейсом ArsClip может пригодиться для облегчения повседневной работы за компьютером.