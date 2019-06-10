MakeMKV для Windows

MakeMKV 1.14.4

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Описание MakeMKV 1.14.4Описание   Скачать MakeMKV 1.14.4СКАЧАТЬ (11,15 Мб) Скриншоты MakeMKV 1.14.4Скриншоты (6)   Статистика MakeMKV 1.14.4Статистика   Отзывы о MakeMKV 1.14.4Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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MakeMKV - небольшая, простая в использовании, но при этом очень эффективная утилита, которая предназначена для конвертирования в MKV формат DVD/Blu-ray/HD-DVD видео и ISO файлов. Присутствует возможность сохранения всех мета данных (язык дорожки, тип аудио), разделения по главам, поддерживаются защищенные диски (AACS) и многое другое.

Что нового в MakeMKV 1.14.4?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
MakeMKV
MakeMKV
MakeMKV
MakeMKV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 313
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе MakeMKV

muz-65 про MakeMKV 1.9.10 [05-01-2017]

Здравствуйте!У меня такая проблема.При конвертировании программой makemkv если в dvd одна звуковая дорожка то mkv файл получается нормальным.Если же в dvd несколько звуковых дорожек то на mkv файле звук вообще отсутствует.Никак не могу в makemkv настроить звук.
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мухамед про MakeMKV 1.8.11 [01-01-2015]

Отличная прога, но она ничего не конвертирует, а просто файлы dvd и блурея сохраняет на жёстком диске в одном файле mkv. Есть возвожность не сохранять ненужные звуковые дорожки и субтитры.
Единственный геморой - нужно периодически переходить на новую версию, на офсайте есть ключ продления, который периодически меняется.
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Тамара в ответ мухамед про MakeMKV 1.12.3 [22-10-2018]

Мухамед, а что такое в этом контексте "офсайт" и как на него выйти?
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