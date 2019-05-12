GO launcher EX для Android

GO launcher EX 3.17 для Android

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Описание GO launcher EX 3.17 для AndroidОписание   Скачать GO launcher EX 3.17 для AndroidСКАЧАТЬ (50,91 Мб) Скриншоты GO launcher EX 3.17 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика GO launcher EX 3.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о GO launcher EX 3.17 для AndroidОтзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
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GO launcher EX - один из самых популярных лаунчеров на рынке приложений для Android, с помощью которого можно практически до неузнаваемости преобразить интерфейс вашего устройства.

Приложение позволяет группировать установленные программы по папкам, просматривать список работающих приложений, последних запускавшихся программ, устанавливать различные темы оформления, которые в свою очередь будут изменять тип прокрутки рабочих столов, плавность анимации, значки приложений, виджеты и многое другое.

GO launcher EX
GO launcher EX
GO launcher EX
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 144
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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Отзывы о программе GO launcher EX

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