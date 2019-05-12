GO launcher EX - один из самых популярных лаунчеров на рынке приложений для Android, с помощью которого можно практически до неузнаваемости преобразить интерфейс вашего устройства.

Приложение позволяет группировать установленные программы по папкам, просматривать список работающих приложений, последних запускавшихся программ, устанавливать различные темы оформления, которые в свою очередь будут изменять тип прокрутки рабочих столов, плавность анимации, значки приложений, виджеты и многое другое.