Walli Wallpapers - это высококачественная, вручную отобранная коллекция уникальных и красивых обоев (wallpapers), эксклюзивно созданных художниками для Вашего устройства. Ваш телефон или планшет никогда так хорошо не выглядел.

Walli это еще и сообщество художников с уникальными стилями со всех концов мира, каждый из которых был тщательно отобран командой Walli. Мы отыскали лучших графических художников мира, чтобы Вам не пришлось этого делать. Открывайте новые таланты, знакомьтесь с их работой и находите любимые обои (wallpapers) для телефона или планшета!

Пользуясь приложением, Вы будете помогать художникам получать признание за свое искусство. Мы вознаграждаем каждого художника нашего сообщества, разделяя наши доходы с ними.

Основные возможности: