Walli Wallpapers для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.10.0.41 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Shanga
|Категории:
|другое - Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 727 | Статистика
|Размер:
|13,73 Мб
|СКАЧАТЬ
Walli Wallpapers - это высококачественная, вручную отобранная коллекция уникальных и красивых обоев (wallpapers), эксклюзивно созданных художниками для Вашего устройства. Ваш телефон или планшет никогда так хорошо не выглядел.
Walli это еще и сообщество художников с уникальными стилями со всех концов мира, каждый из которых был тщательно отобран командой Walli. Мы отыскали лучших графических художников мира, чтобы Вам не пришлось этого делать. Открывайте новые таланты, знакомьтесь с их работой и находите любимые обои (wallpapers) для телефона или планшета!
Пользуясь приложением, Вы будете помогать художникам получать признание за свое искусство. Мы вознаграждаем каждого художника нашего сообщества, разделяя наши доходы с ними.
Основные возможности:
- Легкая навигация по нашей коллекции удивительных обоев с 3 главными разделами:
- Избранное: ознакомьтесь с обоями, которые рекомендует команда Walli.
- Популярное: узнайте, какие обои лучшие, согласно другим пользователям.
- Недавнее: откройте для себя новейшие обои в приложении.
- Лайкайте любимые обои и позже быстро их находите в личном профиле.
- Установите новые обои, не выходя из приложения: выберите новые любимые красивые картинки и измените фон своего телефона прямо из приложения.
- Большой выбор интересных обоев для телефонов и планшетов: находите прикольные картинки или ретро, хипстерские, милые или даже грустные обои бесплатно.
- Используйте их как обои для WhatsApp: Выберите свой любимый фон, нажмите на "Скачать" и затем перейдите в WhatsApp, чтобы установить скачанную картинку как обои в WhatsApp.
- Знакомьтесь с любимыми художниками: все обои связаны с профилями художников. Вы сможете увидеть все их доступные работы и узнать больше о них благодаря полю "О себе" и прямым ссылкам на их сайты и социальные сети.
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Admin
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